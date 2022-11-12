ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке более 100 ракет

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Украина выпустила почти 100 снарядов по Донецку и Макеевке, сообщили СЦКК Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) и Макеевке 12 ноября было выпущено из Украины почти 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «ГРАД». Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации (СЦКК).

«Под огнем оказались Донецк и Макеевка. Националисты использовали артиллерию калибром 152 и 155 миллиметров», — написали СЦКК в своем telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что российские военные отбили атаки украинской армии на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях. Также российская армия отбила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Купянского, Красно-Лиманского и Николаево-Криворожского направлений. Кроме того ВСУ выпустили больше 100 ракет и по одному из районов Донецка. Украинские войска Били «Градами» по школе и детсадам, напоминает «Царьград».

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По населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) и Макеевке 12 ноября было выпущено из Украины почти 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «ГРАД». Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации (СЦКК). «Под огнем оказались Донецк и Макеевка. Националисты использовали артиллерию калибром 152 и 155 миллиметров», — написали СЦКК в своем telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщили, что российские военные отбили атаки украинской армии на Купянском, Луганском и Запорожском направлениях. Также российская армия отбила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Купянского, Красно-Лиманского и Николаево-Криворожского направлений. Кроме того ВСУ выпустили больше 100 ракет и по одному из районов Донецка. Украинские войска Били «Градами» по школе и детсадам, напоминает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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