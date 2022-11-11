Волочкова призналась жителям Екатеринбурга, что мечтает об экранизации личной книги

12 ноября 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова мечтает, чтобы по ее книге сняли фильм Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что мечтает о том, чтобы по ее автобиографии «Плата за успех» сняли фильм. Об этом Волочкова заявила 12 ноября на встрече с фанатами в торговом центре Veer Mall в Екатеринбурге. «Я хочу, чтобы был снят фильм по моей книге „Плата за успех“. Эта история не про мои стертые в кровь пальцы ног от пуант и даже не ушаты грязи, сливаемые на меня. Эта плата — это предательство близких людей», — сказала Волочкова. Также балерина затронула свой музыкальный альбом «Вселенная», в который вошли 22 трека. Волочкова назвала себя «единственной поющей балериной». В конце пресс-конференции она отметила, что посетит русскую баню и увезет из Екатеринбурга пихтовые веники. Анастасия Волочкова приехала в Екатеринбург, чтобы принять участие в Неделе моды, которое проходит в городе с 7 по 13 ноября в 17-й раз. Волочкова стала моделью на эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова, который представил горожанам свой бренд MD MAKHMUDOV DJEMAL. Также Волочкова исполнила песню «Одна я выпила тебя до дна» поэта и композитора Алексея Малахова и ответила ненавистникам своего знаменитого шпагата.

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что мечтает о том, чтобы по ее автобиографии «Плата за успех» сняли фильм. Об этом Волочкова заявила 12 ноября на встрече с фанатами в торговом центре Veer Mall в Екатеринбурге. «Я хочу, чтобы был снят фильм по моей книге „Плата за успех“. Эта история не про мои стертые в кровь пальцы ног от пуант и даже не ушаты грязи, сливаемые на меня. Эта плата — это предательство близких людей», — сказала Волочкова. Также балерина затронула свой музыкальный альбом «Вселенная», в который вошли 22 трека. Волочкова назвала себя «единственной поющей балериной». В конце пресс-конференции она отметила, что посетит русскую баню и увезет из Екатеринбурга пихтовые веники. Анастасия Волочкова приехала в Екатеринбург, чтобы принять участие в Неделе моды, которое проходит в городе с 7 по 13 ноября в 17-й раз. Волочкова стала моделью на эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова, который представил горожанам свой бренд MD MAKHMUDOV DJEMAL. Также Волочкова исполнила песню «Одна я выпила тебя до дна» поэта и композитора Алексея Малахова и ответила ненавистникам своего знаменитого шпагата.