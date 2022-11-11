В Екатеринбурге Анастасия Волочкова ответила ненавистникам своего знаменитого шпагата

Анастасия Волочкова провела автограф-сессию и встречу с фанатами в Екатеринбурге

12 ноября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Волочкова общалась с екатеринбуржцами в течение часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Балерина Анастасия Волочкова считает, что ее недолюбливают из-за шпагата те, кто мало знает о ее биографии. Об этом медиаперсона заявила на встрече с фанатами в ТРЦ VEER MALL в Екатеринбурге. Ее слова передает корреспондент URA.RU с места событий. «Докапываются до шпагата Волочковой те, кто хотят эпатажа и хайпа и считают, что это единственное мое достижение. Да могу [сделать шпагат] в любом месте и при любых обстоятельствах. Но я (помимо шпагата) танцевала все балеты, которые существуют в мире классического искусства. И я считаю это своим достижением. Я стала первой балериной, которая создала сольный проект, а только потом появились последователи», — заявила Волочкова. Также балерина упомянула, что ее шпагат дался ей тяжким трудом. Над ним она работала и вне балетного училища, занимаясь дополнительно восемь лет с педагогом. После общения началась автограф-сессия. Организаторы попытались оградить Волочкову от фанатов лентой, но звезда сама попросила убрать ограничители, чтобы быть на равных с аудиторией. После этого знаменитость спустилась со сцены и начала делать фотографии с екатеринбуржцами, а затем решила раздать автографы. Один из них она оставила на пуанте, который принесла жительница Екатеринбурга — ее дочь тоже занимается балетом. Также звезде подарили кусочек торта — его ей вынесла маленькая девочка. По признанию балерины, она всегда с удовольствием общается с детьми и рада подобным подаркам от них. После мероприятия у Волочковой намечена встреча с детьми в Доме офицера. С ними она планирует обсудить тему творчества. Российская балерина Анастасия Волочкова приехала в Екатеринбург, чтобы стать моделью в рамках Неделе моды в Екатеринбурге, которая проходит в городе с 7 по 13 ноября. Звезда стала вышла на подиум на эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова. Автограф оставили на пуантах для маленькой балерины Фото: корреспондент URA.RU Его на встречу с Волочковой принесла мама девочки Фото: корреспондент URA.RU Звезда сама спустилась в толпу ради общего фото Фото: корреспондент URA.RU Маленькая девочка приподнесла балерине сладкий подарок Фото: корреспондент URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова считает, что ее недолюбливают из-за шпагата те, кто мало знает о ее биографии. Об этом медиаперсона заявила на встрече с фанатами в ТРЦ VEER MALL в Екатеринбурге. Ее слова передает корреспондент URA.RU с места событий. «Докапываются до шпагата Волочковой те, кто хотят эпатажа и хайпа и считают, что это единственное мое достижение. Да могу [сделать шпагат] в любом месте и при любых обстоятельствах. Но я (помимо шпагата) танцевала все балеты, которые существуют в мире классического искусства. И я считаю это своим достижением. Я стала первой балериной, которая создала сольный проект, а только потом появились последователи», — заявила Волочкова. Также балерина упомянула, что ее шпагат дался ей тяжким трудом. Над ним она работала и вне балетного училища, занимаясь дополнительно восемь лет с педагогом. После общения началась автограф-сессия. Организаторы попытались оградить Волочкову от фанатов лентой, но звезда сама попросила убрать ограничители, чтобы быть на равных с аудиторией. После этого знаменитость спустилась со сцены и начала делать фотографии с екатеринбуржцами, а затем решила раздать автографы. Один из них она оставила на пуанте, который принесла жительница Екатеринбурга — ее дочь тоже занимается балетом. Также звезде подарили кусочек торта — его ей вынесла маленькая девочка. По признанию балерины, она всегда с удовольствием общается с детьми и рада подобным подаркам от них. После мероприятия у Волочковой намечена встреча с детьми в Доме офицера. С ними она планирует обсудить тему творчества. Российская балерина Анастасия Волочкова приехала в Екатеринбург, чтобы стать моделью в рамках Неделе моды в Екатеринбурге, которая проходит в городе с 7 по 13 ноября. Звезда стала вышла на подиум на эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова.