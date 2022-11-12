Илон Маск выступит на саммите G20 12 ноября 2022 в 22:00 Размер текста - 17 + Илон Маск не будет лично присутствовать на саммите G20, сообщает CNBC Indonesia Фото: Zuma\TASS Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск примет участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии 14—15 ноября, по видеосвязи. Изначально Маск хотел приехать лично, однако изменил решение. Об этом сообщает CNBC Indonesia «Илон Маск поучаствует в саммите G20 на Бали. Но вместо личного присутствия он проведет его по видеосвязи», — сообщает издание. Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Зеленский вряд ли приедет на саммит G20. Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует «высказать недовольство» русским чиновникам на саммите G20. Кроме того, пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди заявил, что президент России Владимир Путин не будет посещать саммит G20 на Бали, вместо него поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск примет участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии 14—15 ноября, по видеосвязи. Изначально Маск хотел приехать лично, однако изменил решение. Об этом сообщает CNBC Indonesia «Илон Маск поучаствует в саммите G20 на Бали. Но вместо личного присутствия он проведет его по видеосвязи», — сообщает издание. Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Зеленский вряд ли приедет на саммит G20. Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует «высказать недовольство» русским чиновникам на саммите G20. Кроме того, пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди заявил, что президент России Владимир Путин не будет посещать саммит G20 на Бали, вместо него поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям