Свердловчане победили во всероссийском турнире памяти погибших на спецоперации. Фото

13 ноября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

В турнире участвовало более 700 спортсменов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловчанки Таисия Демичева и Александра Бородина завоевали золотые медали на всероссийском детском турнире по самбо «Звезда», посвященный памяти погибших на спецоперации Максима Серафимова, Тамерлана Ильгамова и Игоря Насибуллина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте». «На детском турнире „Звезда“, который посвящен памяти погибших на спецоперации, победили Таисия Демичева и Александра Бородина. Они завоевали золотые медали в упорной борьбе», — говорится в сообщении. Турнир проходил в Уфе (Башкортостан). В нем участвовали 750 спортсменов из более 100 городов. На открытии турнира был глава Башкортостана Радий Хабиров. «Здесь собрались лучшие юные самбисты со всей страны. Наш турнир посвящен памяти героев России и всех воинов, павших в боях за Родину. Мы все надеемся увидеть здесь настоящую честную борьбу», — сказал Хабиров. Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Главная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Ранее URA.RU писало, что 26 школьников от Свердловской области победили в международном конкурсе «Большая перемена» — 14 из них стали обладателями миллиона рублей. Дети рассказали URA.RU, куда собираются потратить деньги. В частности, победительница из Нижнего Тагила планирует часть призовых потратить на помощь Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областям. Наши чемпионки! Фото: сообщество «Верхняя Салда официально» в соцсети «ВКонтакте» Открытие турнира Фото: сайт главы Республики Башкортостан Фото: сайт главы Республики Башкортостан Фото: сайт главы Республики Башкортостан Фото: сайт главы Республики Башкортостан

Свердловчанки Таисия Демичева и Александра Бородина завоевали золотые медали на всероссийском детском турнире по самбо «Звезда», посвященный памяти погибших на спецоперации Максима Серафимова, Тамерлана Ильгамова и Игоря Насибуллина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте». «На детском турнире „Звезда“, который посвящен памяти погибших на спецоперации, победили Таисия Демичева и Александра Бородина. Они завоевали золотые медали в упорной борьбе», — говорится в сообщении. Турнир проходил в Уфе (Башкортостан). В нем участвовали 750 спортсменов из более 100 городов. На открытии турнира был глава Башкортостана Радий Хабиров. «Здесь собрались лучшие юные самбисты со всей страны. Наш турнир посвящен памяти героев России и всех воинов, павших в боях за Родину. Мы все надеемся увидеть здесь настоящую честную борьбу», — сказал Хабиров. Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Главная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Ранее URA.RU писало, что 26 школьников от Свердловской области победили в международном конкурсе «Большая перемена» — 14 из них стали обладателями миллиона рублей. Дети рассказали URA.RU, куда собираются потратить деньги. В частности, победительница из Нижнего Тагила планирует часть призовых потратить на помощь Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областям.