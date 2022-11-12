В ЯНАО полицейские задержали водителя с поддельными документами

13 ноября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Мужчина купил водительские права через интернет Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали мужчину с поддельными водительскими правами. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД России. «У полицейских возникли сомнения в подлинности данного документа. При проверке по базам данных МВД удостоверение с таким же номером числилось за другим гражданином», — отмечается в сообщении. Документ отправили на экспертизу. В результате проверки полицейские выяснили, что ямалец купил удостоверение в интернете. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Мужчине грозит тюремный срок. Ранее URA.RU сообщало, что уроженца Азербайджана приговорили в ЯНАО к 300 часам обязательных работ за подделку документов о семейном положении. Документ о том, что не состоит в браке, мужчина приобрел в интернете за пять тысяч рублей.

В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали мужчину с поддельными водительскими правами. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД России. «У полицейских возникли сомнения в подлинности данного документа. При проверке по базам данных МВД удостоверение с таким же номером числилось за другим гражданином», — отмечается в сообщении. Документ отправили на экспертизу. В результате проверки полицейские выяснили, что ямалец купил удостоверение в интернете. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Мужчине грозит тюремный срок. Ранее URA.RU сообщало, что уроженца Азербайджана приговорили в ЯНАО к 300 часам обязательных работ за подделку документов о семейном положении. Документ о том, что не состоит в браке, мужчина приобрел в интернете за пять тысяч рублей.