12 ноября 2022
11 ноября 2022
10 ноября 2022

В ЯНАО полицейские задержали водителя с поддельными документами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Мужчина купил водительские права через интернет Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали мужчину с поддельными водительскими правами. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД России.

«У полицейских возникли сомнения в подлинности данного документа. При проверке по базам данных МВД удостоверение с таким же номером числилось за другим гражданином», — отмечается в сообщении. Документ отправили на экспертизу.

В результате проверки полицейские выяснили, что ямалец купил удостоверение в интернете. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Мужчине грозит тюремный срок.

Ранее URA.RU сообщало, что уроженца Азербайджана приговорили в ЯНАО к 300 часам обязательных работ за подделку документов о семейном положении. Документ о том, что не состоит в браке, мужчина приобрел в интернете за пять тысяч рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали мужчину с поддельными водительскими правами. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД России. «У полицейских возникли сомнения в подлинности данного документа. При проверке по базам данных МВД удостоверение с таким же номером числилось за другим гражданином», — отмечается в сообщении. Документ отправили на экспертизу. В результате проверки полицейские выяснили, что ямалец купил удостоверение в интернете. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Мужчине грозит тюремный срок. Ранее URA.RU сообщало, что уроженца Азербайджана приговорили в ЯНАО к 300 часам обязательных работ за подделку документов о семейном положении. Документ о том, что не состоит в браке, мужчина приобрел в интернете за пять тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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