В ЯНАО полицейские задержали водителя с поддельными документами

В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали мужчину с поддельными водительскими правами. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД России.
«У полицейских возникли сомнения в подлинности данного документа. При проверке по базам данных МВД удостоверение с таким же номером числилось за другим гражданином», — отмечается в сообщении. Документ отправили на экспертизу.
В результате проверки полицейские выяснили, что ямалец купил удостоверение в интернете. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Мужчине грозит тюремный срок.
Ранее URA.RU сообщало, что уроженца Азербайджана приговорили в ЯНАО к 300 часам обязательных работ за подделку документов о семейном положении. Документ о том, что не состоит в браке, мужчина приобрел в интернете за пять тысяч рублей.
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