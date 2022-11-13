Российские военные освободили Майорск

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, автомат, армия, военные, солдаты, мобилизация, военная специальность
В Минобороны РФ доложили об успехах на донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила поселок Майорск в Донецкой народной республике. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время брифинга.

«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — сообщили в Минобороны РФ. Российская армия отбила попытки наступления ВСУ на Новоселовское, Владимировку, Змиевку и Стельмаховку (ЛНР). Также были отражены атаки в направлении Макеевки (ЛНР).

Луганская народная республика и часть Донецкой народной республики были освобождены российскими военными в ходе спецоперации на Украине. В результате референдума территории вошли в состав России. В субботу ВСУ выпустили по ДНР почти 100 ракет, под ударом оказались Донецк и Макеевка.

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Российская армия освободила поселок Майорск в Донецкой народной республике. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время брифинга. «На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — сообщили в Минобороны РФ. Российская армия отбила попытки наступления ВСУ на Новоселовское, Владимировку, Змиевку и Стельмаховку (ЛНР). Также были отражены атаки в направлении Макеевки (ЛНР). Луганская народная республика и часть Донецкой народной республики были освобождены российскими военными в ходе спецоперации на Украине. В результате референдума территории вошли в состав России. В субботу ВСУ выпустили по ДНР почти 100 ракет, под ударом оказались Донецк и Макеевка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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