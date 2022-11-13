Российские военные освободили Майорск

В Минобороны РФ доложили об успехах на донецком направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия освободила поселок Майорск в Донецкой народной республике. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время брифинга.
«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — сообщили в Минобороны РФ. Российская армия отбила попытки наступления ВСУ на Новоселовское, Владимировку, Змиевку и Стельмаховку (ЛНР). Также были отражены атаки в направлении Макеевки (ЛНР).
Луганская народная республика и часть Донецкой народной республики были освобождены российскими военными в ходе спецоперации на Украине. В результате референдума территории вошли в состав России. В субботу ВСУ выпустили по ДНР почти 100 ракет, под ударом оказались Донецк и Макеевка.
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