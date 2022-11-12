Олег Голиков отметил, что Россия обеспечила людям гарантии безопасности (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков объяснил решение властей об эвакуации Херсона. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

«Из-за постоянных обстрелов Херсона нацистами из ВСУ и возможного затопления его в случае взрыва плотины Каховской ГЭС, Россия обеспечила людям гарантии безопасности. Население было эвакуировано с правого на левый берег Днепра, а также в Крым, Краснодарский край и другие регионы России», — написал Голиков в своем telegram-канале.

Парламентарий отметил, что решение о переброске войск в Херсонской области было непростым. Голиков объяснил его тем, что темпы проведения спецоперации на Украине в первую очередь зависят от необходимости минимизировать любые риски для местных жителей.

Также Голиков указал на меры соцподдержки эвакуированным жителям Херсона, для которых была запущена программа по выдаче жилищных сертификатов и выплат на первоочередные нужды. Он напомнил, что аналогичным образом российские власти поступили ранее с жителями Мариуполя, которые покинули город.

Голиков стал первым депутатом, который не воспользовался бронью и написал заявление об отправке на фронт добровольцем. После боевого слаживания его зачислили в 3-й мотострелковый штурмовой батальон «Апостол», 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. Сейчас Голиков служит заместителем командира роты в звании лейтенанта.