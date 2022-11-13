Жители Кургана беспокоятся за собственное здоровье и жизни своих детей из-за открытого колодца, расположенного на одной из центральных улиц города. Своими переживаниями поделилась Ирина Панова в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Улица 1 Мая. Дорога между 19 и 21 домами. Дорога, по которой ребятишки ходят в школу. Больше месяца никто ничего не делает», — пожаловалась женщина, которую поддержали подписчики паблика.
В администрации города пояснили, что о ситуации знают. В данный момент информация по сообщению уточняется. Решение будет принято в ближайшее время.
URA.RU писало ранее, что в Копейске (Челябинская область) в начале ноября в открытый колодец с водой упал маленький мальчик. Тогда ребенка спас местный житель, который проходил мимо. А в самом начале сентября жителей Пермского края потрясла трагедия со смертью ребенка в поселке Верхнечусовские городки. Тело девочки было найдено в колодце рядом с местным магазином. После чего жители ряда территорий Прикамья стали массово жаловаться на открытые колодцы.
Местные жители считают, что «ограждение — это недостаточная мера»
Фото: VK «Инцидент | Курган»
Жительница Кургана выложила фото открытого колодца в соцсети
Жители Кургана беспокоятся за собственное здоровье и жизни своих детей из-за открытого колодца, расположенного на одной из центральных улиц города. Своими переживаниями поделилась Ирина Панова в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Улица 1 Мая. Дорога между 19 и 21 домами. Дорога, по которой ребятишки ходят в школу. Больше месяца никто ничего не делает», — пожаловалась женщина, которую поддержали подписчики паблика. В администрации города пояснили, что о ситуации знают. В данный момент информация по сообщению уточняется. Решение будет принято в ближайшее время. URA.RU писало ранее, что в Копейске (Челябинская область) в начале ноября в открытый колодец с водой упал маленький мальчик. Тогда ребенка спас местный житель, который проходил мимо. А в самом начале сентября жителей Пермского края потрясла трагедия со смертью ребенка в поселке Верхнечусовские городки. Тело девочки было найдено в колодце рядом с местным магазином. После чего жители ряда территорий Прикамья стали массово жаловаться на открытые колодцы.