В Копейске ребенок упал в колодец с водой. Фото

01 ноября 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

Коммунальщики пообещали разобраться с открытым колодцем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Копейске Челябинской области 1 ноября в открытый колодец с водой упал мальчик. Ребенка спас местный житель, который стал очевидцем случившегося. Информация о ЧП у дома № 4 на улице Чапаева появилась в местном паблике. «Горводоканал, вы будете следить за своими открытыми колодцами? Сегодня чуть не произошла трагедия: мальчик лет 10, 12, (извините если в возрасте ошибся) провалился в колодец», — пишет копейчанин в сообществе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». Мужчина опубликовал фото открытых люков. Здесь же под сообщением появился комментарий местного муниципального унитapного пpeдприятия «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения» (МУП «КСВВ»). «Сообщений об открытых колодцах по данному адресу не поступало. Завтра отправим бригаду для осмотра. Если колодец является водопроводным или канализационным, то обязательно закроем. Спасибо за сообщение», — написали представители МУП «КСВВ». Копейчанин разместил фото опасного люка в соцсети Фото: группа «Подслушано Копейск», «ВКонтакте»

В Копейске Челябинской области 1 ноября в открытый колодец с водой упал мальчик. Ребенка спас местный житель, который стал очевидцем случившегося. Информация о ЧП у дома № 4 на улице Чапаева появилась в местном паблике. «Горводоканал, вы будете следить за своими открытыми колодцами? Сегодня чуть не произошла трагедия: мальчик лет 10, 12, (извините если в возрасте ошибся) провалился в колодец», — пишет копейчанин в сообществе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». Мужчина опубликовал фото открытых люков. Здесь же под сообщением появился комментарий местного муниципального унитapного пpeдприятия «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения» (МУП «КСВВ»). «Сообщений об открытых колодцах по данному адресу не поступало. Завтра отправим бригаду для осмотра. Если колодец является водопроводным или канализационным, то обязательно закроем. Спасибо за сообщение», — написали представители МУП «КСВВ».