31 октября 2022

В Копейске ребенок упал в колодец с водой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний Курган., канализационный люк, зима, колодец
Коммунальщики пообещали разобраться с открытым колодцем Фото:

В Копейске Челябинской области 1 ноября в открытый колодец с водой упал мальчик. Ребенка спас местный житель, который стал очевидцем случившегося. Информация о ЧП у дома № 4 на улице Чапаева появилась в местном паблике.

«Горводоканал, вы будете следить за своими открытыми колодцами? Сегодня чуть не произошла трагедия: мальчик лет 10, 12, (извините если в возрасте ошибся) провалился в колодец», — пишет копейчанин в сообществе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

Мужчина опубликовал фото открытых люков. Здесь же под сообщением появился комментарий местного муниципального унитapного пpeдприятия «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения» (МУП «КСВВ»). «Сообщений об открытых колодцах по данному адресу не поступало. Завтра отправим бригаду для осмотра. Если колодец является водопроводным или канализационным, то обязательно закроем. Спасибо за сообщение», — написали представители МУП «КСВВ».

Копейчанин разместил фото опасного люка в соцсети
Фото:

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В Копейске Челябинской области 1 ноября в открытый колодец с водой упал мальчик. Ребенка спас местный житель, который стал очевидцем случившегося. Информация о ЧП у дома № 4 на улице Чапаева появилась в местном паблике. «Горводоканал, вы будете следить за своими открытыми колодцами? Сегодня чуть не произошла трагедия: мальчик лет 10, 12, (извините если в возрасте ошибся) провалился в колодец», — пишет копейчанин в сообществе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». Мужчина опубликовал фото открытых люков. Здесь же под сообщением появился комментарий местного муниципального унитapного пpeдприятия «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения» (МУП «КСВВ»). «Сообщений об открытых колодцах по данному адресу не поступало. Завтра отправим бригаду для осмотра. Если колодец является водопроводным или канализационным, то обязательно закроем. Спасибо за сообщение», — написали представители МУП «КСВВ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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