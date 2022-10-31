В Копейске Челябинской области 1 ноября в открытый колодец с водой упал мальчик. Ребенка спас местный житель, который стал очевидцем случившегося. Информация о ЧП у дома № 4 на улице Чапаева появилась в местном паблике.
«Горводоканал, вы будете следить за своими открытыми колодцами? Сегодня чуть не произошла трагедия: мальчик лет 10, 12, (извините если в возрасте ошибся) провалился в колодец», — пишет копейчанин в сообществе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».
Мужчина опубликовал фото открытых люков. Здесь же под сообщением появился комментарий местного муниципального унитapного пpeдприятия «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения» (МУП «КСВВ»). «Сообщений об открытых колодцах по данному адресу не поступало. Завтра отправим бригаду для осмотра. Если колодец является водопроводным или канализационным, то обязательно закроем. Спасибо за сообщение», — написали представители МУП «КСВВ».
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