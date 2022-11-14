Украина лишила аккредитации журналистов CNN и Sky News за репортажи из Херсона

14 ноября 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Разрешения на работу в Херсоне были отозваны у 6 журналистов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина запретила журналистам CNN и Sky News вести свою работу в Херсоне. Об этом сообщает «Украинская правда». «В воскресенье на странице Генштаба ВСУ в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) появился пост о том, что „у ряда представителей СМИ, нарушивших правила работы в зоне боевых действий, были отозваны разрешения на работу, а их пресс-карты аннулированы“», — пишет интернет-издание. Со ссылкой на Detector Media «Украинская правда» добавила, что разрешения на работу были отозваны в том числе и у журналистов, работавших с CNN и Sky News. Издание приводит цитату Генштаба Украины, в которой говорится, что «некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты и предупреждения, проводили информационные мероприятия в Херсоне». Там пояснили, что подобные действия являются грубым нарушением требований приказа ВСУ. Ранее российские войска перешли на левый берег Днепра. Они покинули Херсон по приказу командующего объединенной группировкой российских войск, генерала армии России Сергея Суровикина для сохранения жизней военных и мирных жителей. После того как российские военные покинули город, в нем начали работать военная администрация Киева и СБУ.

Украина запретила журналистам CNN и Sky News вести свою работу в Херсоне. Об этом сообщает «Украинская правда». «В воскресенье на странице Генштаба ВСУ в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) появился пост о том, что „у ряда представителей СМИ, нарушивших правила работы в зоне боевых действий, были отозваны разрешения на работу, а их пресс-карты аннулированы“», — пишет интернет-издание. Со ссылкой на Detector Media «Украинская правда» добавила, что разрешения на работу были отозваны в том числе и у журналистов, работавших с CNN и Sky News. Издание приводит цитату Генштаба Украины, в которой говорится, что «некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты и предупреждения, проводили информационные мероприятия в Херсоне». Там пояснили, что подобные действия являются грубым нарушением требований приказа ВСУ. Ранее российские войска перешли на левый берег Днепра. Они покинули Херсон по приказу командующего объединенной группировкой российских войск, генерала армии России Сергея Суровикина для сохранения жизней военных и мирных жителей. После того как российские военные покинули город, в нем начали работать военная администрация Киева и СБУ.