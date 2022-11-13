Ветеран войны в Чечне доставил помощь мобилизованным пермякам

Ветераны из Гайнского округа помогли землякам, находящимся в учебных центрах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Гайнского округа Пермского края собрали и отправили помощь мобилизованным землякам, которые находятся в учебных центрах Елани и Тюмени. О доставке тонны груза сообщается в паблике «Сила в братстве» соцсети «ВКонтакте». О поездке рассказал глава местного отделения «Боевого братства», участник боевых действий в Евгений Жижилев.

«Гайнским отделением „Боевого братства“, советом ветеранов и военкоматом округа организована поездка в Елань и Тюмень к нашим мобилизованным землякам. Вручили ребятам посылки, вещи, закупленные на средства жителей, администрации Гайнского округа. Дополнительно закуплены два генератора бензопилы, исполнено много индивидуальных заказов. Общий вес груза составил около одной тонны. Наши бойцы всем обеспечены, а самое главное — мы привезли письма солдатам», — приводятся в паблике слова Жижилева.

Также, по словам Жижилева, помощь в сборе и доставке груза оказали местные предприниматели. URA.RU писало, что в регионе создается единый центр для поддержки мобилизованных и их семей. Его задача — аккумулировать на себе помощь мобилизованным, которую оказывают муниципалитеты и различные общественные и коммерческие организации.

Ранее помощь пермякам, находящимся в Елани и Тюмени передал координатор центра помощи мобилизованным Константин Строгий. Он проверил, как организовано обучение и проживание мобилизованных земляков. Также необходимый груз получили пермяки, находящиеся на передовой в составе танкового батальона «Молот».