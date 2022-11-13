Средства за декабрь выплатят в тот же месяц до 25 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Семьи мобилизованных свердловчан получат выплаты, положенные участникам спецоперации, в декабре дважды. Это несмотря на то, что традиционно деньги проходит один раз с 10 по 20 число каждого месяца. Об этом написал свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов в своем telegram-канале.

«Минобороны не оставит мобилизованных, а также их семьи без денег к Новому Году. Получил от ведомства ответ по поводу порядка выплаты денежного довольствия мобилизованным. И эту информацию знает уже вся Россия: выплаты с 10 по 20 число каждого месяца за истекший месяц», — заявил депутат.

Однако он подчеркнул, что минус такой схемы выплат к новогодним праздникам в том, что люди остались бы без декабрьских денег. «Чтобы такого не произошло, Минобороны делает исключение: средства за декабрь выплатят в тот же месяц до 25 декабря», — сообщил Иванов.

Указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей российским военнослужащим, призванных в рамках частичной мобилизации или заключивших контракт, Владимир Путин подписал 4 ноября. До указа каждый регион сам заявлял о суммах, которые положены мобилизованным и их семьям. Также свердловский депутат Госдумы Максим Иванов сообщал, что проконтролирует выплаты участникам СВО.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

Фото: telegram-канал Максима Иванова