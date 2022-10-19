Свердловский министр объяснил, как получить выплаты семьям мобилизованных

Министр соцполитики Свердловской области: выплаты семьям мобилизованных будут беззаявительными

20 октября 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Семьи мобилизованных свердловчан получат по 20 тысяч рублей и еще столько же — на каждого ребенка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Единовременные выплаты для родственников свердловчан, попавших под мобилизацию, будут начисляться в беззаявительном порядке. Списки семей будут формировать сами местные власти. Такое пояснение дал министр соцполитики региона Андрей Злоказов, сообщили URA.RU в правительстве. «По общему правилу такая мера поддержки семей свердловчан, которые принимают участие в специальной военной операции, будет предоставляться в беззаявительном порядке: списки получателей будут формироваться органами местного самоуправления и передаваться в управления социальной политики. При этом возможен и обычный заявительный характер, когда члены семей будут обращаться за выплатами в управления соцполитики в своих муниципалитетах», — уточнил Злоказов. В правительстве обещают, что в обоих случая управления соцполитики будут отрабатывать каждое заявление самостоятельно. Органы сами запросят документы в других ведомствах и, если все корректно, произведут выплаты. Средства начнут поступать через банки, в том числе с использованием Единой социальной карты. Деньги должны пройти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о назначении выплаты. Ранее свердловские власти анонсировали денежную помощь родным мобилизованных. Предполагается, что каждая семья получит по 20 тысяч рублей и дополнительно по 20 тысяч на каждого ребенка. Дети получат и другие льготы, связанные, например, со школьным питанием. Также семьи мобилизованных могут освободить от платы за детский сад.

Единовременные выплаты для родственников свердловчан, попавших под мобилизацию, будут начисляться в беззаявительном порядке. Списки семей будут формировать сами местные власти. Такое пояснение дал министр соцполитики региона Андрей Злоказов, сообщили URA.RU в правительстве. «По общему правилу такая мера поддержки семей свердловчан, которые принимают участие в специальной военной операции, будет предоставляться в беззаявительном порядке: списки получателей будут формироваться органами местного самоуправления и передаваться в управления социальной политики. При этом возможен и обычный заявительный характер, когда члены семей будут обращаться за выплатами в управления соцполитики в своих муниципалитетах», — уточнил Злоказов. В правительстве обещают, что в обоих случая управления соцполитики будут отрабатывать каждое заявление самостоятельно. Органы сами запросят документы в других ведомствах и, если все корректно, произведут выплаты. Средства начнут поступать через банки, в том числе с использованием Единой социальной карты. Деньги должны пройти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о назначении выплаты. Ранее свердловские власти анонсировали денежную помощь родным мобилизованных. Предполагается, что каждая семья получит по 20 тысяч рублей и дополнительно по 20 тысяч на каждого ребенка. Дети получат и другие льготы, связанные, например, со школьным питанием. Также семьи мобилизованных могут освободить от платы за детский сад.