Главнокомандующий ВСУ отказался от компромиссов и переговоров с Россией

15 ноября 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

ВСУ не примут компромиссов с РФ, пока войска РФ не покинут «занятые» территории, заявил Валерий Залужный Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные откажутся от компромиссов и переговоров с Россией, пока войска РФ не покинут «занятые» территории. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе разговора с американским генералом Марком Милли. «Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей и компромиссных решений. Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все занятые территории», — написал Валерий Залужный в своем telegram-канале. Также главком ВСУ поблагодарил США за оказанную помощь. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Попытки провести переговоры между странами предпринимались несколько раз. Но они ни к чему не приводили. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с «другой Россией». В Совфеде отметили абсурдность требований Зеленского.

Украинские военные откажутся от компромиссов и переговоров с Россией, пока войска РФ не покинут «занятые» территории. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе разговора с американским генералом Марком Милли. «Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей и компромиссных решений. Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все занятые территории», — написал Валерий Залужный в своем telegram-канале. Также главком ВСУ поблагодарил США за оказанную помощь. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Попытки провести переговоры между странами предпринимались несколько раз. Но они ни к чему не приводили. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с «другой Россией». В Совфеде отметили абсурдность требований Зеленского.