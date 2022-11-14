Главнокомандующий ВСУ отказался от компромиссов и переговоров с Россией

Украинские военные откажутся от компромиссов и переговоров с Россией, пока войска РФ не покинут «занятые» территории. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе разговора с американским генералом Марком Милли.
«Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей и компромиссных решений. Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все занятые территории», — написал Валерий Залужный в своем telegram-канале. Также главком ВСУ поблагодарил США за оказанную помощь.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Попытки провести переговоры между странами предпринимались несколько раз. Но они ни к чему не приводили. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с «другой Россией». В Совфеде отметили абсурдность требований Зеленского.
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Украинские военные откажутся от компромиссов и переговоров с Россией, пока войска РФ не покинут «занятые» территории. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе разговора с американским генералом Марком Милли. «Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей и компромиссных решений. Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все занятые территории», — написал Валерий Залужный в своем telegram-канале. Также главком ВСУ поблагодарил США за оказанную помощь. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Попытки провести переговоры между странами предпринимались несколько раз. Но они ни к чему не приводили. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с «другой Россией». В Совфеде отметили абсурдность требований Зеленского.