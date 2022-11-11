В Совфеде ответили Зеленскому на новые условия по переговорам

Сенатор Карасин: требования Зеленского по переговорам с Россией разрушают возможность их проведения

11 ноября 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

В Совфеде отметили абсурдность требований Владимира Зеленского по переговорам Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Абсурдные условия президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией рушат возможность их проведения. Об этом в своем telegram-канале написал председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин. «Зеленский никак не может понять, что абсурдные предварительные условия для начала контактов обрекают саму их организацию», — пояснил он. Также Карасин подчеркнул, что детское стремление украинского лидера к показной жесткости — безнадежно. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ее основными целями являются защита мирного населения жителей Донбасса, а также демилитаризация страны. Страны предпринимали попытки провести переговоры, которые так ни к чему и не привели. При этом если Россия всегда заявляла о готовности к дипломатии, то Киев — наоборот. Зеленский уточнил, что готов к разговору, но с условиями. За это он подвергся критике. В США призвали страны воспользоваться возможностью для переговоров, сообщает Life . Там предполагают, что такая возможность появится зимой, пишет Nation news.

Абсурдные условия президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией рушат возможность их проведения. Об этом в своем telegram-канале написал председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин. «Зеленский никак не может понять, что абсурдные предварительные условия для начала контактов обрекают саму их организацию», — пояснил он. Также Карасин подчеркнул, что детское стремление украинского лидера к показной жесткости — безнадежно. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ее основными целями являются защита мирного населения жителей Донбасса, а также демилитаризация страны. Страны предпринимали попытки провести переговоры, которые так ни к чему и не привели. При этом если Россия всегда заявляла о готовности к дипломатии, то Киев — наоборот. Зеленский уточнил, что готов к разговору, но с условиями. За это он подвергся критике. В США призвали страны воспользоваться возможностью для переговоров, сообщает Life. Там предполагают, что такая возможность появится зимой, пишет Nation news.