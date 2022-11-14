Депутат Госдумы Авксентьева призвала губернаторов отказаться от банкетов за счет бюджета

15 ноября 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

Депутат от партии «Новые люди» призывает экономить бюджетные средства Фото: Размик Закарян © URA.RU Региональным властям необходимо отменить банкеты за счет бюджетных средств. Такое предложение высказала депутат Госдумы Сардана Авксентьева. «В условиях беспрецедентного санкционного давления особое внимание приобретает экономное и эффективное расходование бюджетных средств. Регионам необходимо отменить проведение банкетов за бюджетный счет», — приводит слова депутата «Ведомости». Чиновник так же предложила сократить расходы на покупку билетов в бизнесс-класс самолетов либо поездов, а так же на использование залов повышенной комфортности. Представительские расходы по мнению Авксентьевой также необходимо урезать. Ранее сообщалось, что в городах ЯНАО отменят праздничные салюты в новогоднюю ночь. В Надыме, Тарко-Сале, Губкинском и Новом Уренгое помимо отказа от фейерверков не будут закупать дополнительные украшения, а воспользуются прошлогодними. Без изменений и отмены останутся ледовые городки, детские елки и утренники. В Санкт-Петербурге так же власти решили отменить новогодние мероприятия, за исключением детских елок. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале запустил опрос об отмене Нового года в России. Эту идею поддержало 66% опрошенных.

Региональным властям необходимо отменить банкеты за счет бюджетных средств. Такое предложение высказала депутат Госдумы Сардана Авксентьева. «В условиях беспрецедентного санкционного давления особое внимание приобретает экономное и эффективное расходование бюджетных средств. Регионам необходимо отменить проведение банкетов за бюджетный счет», — приводит слова депутата «Ведомости». Чиновник так же предложила сократить расходы на покупку билетов в бизнесс-класс самолетов либо поездов, а так же на использование залов повышенной комфортности. Представительские расходы по мнению Авксентьевой также необходимо урезать. Ранее сообщалось, что в городах ЯНАО отменят праздничные салюты в новогоднюю ночь. В Надыме, Тарко-Сале, Губкинском и Новом Уренгое помимо отказа от фейерверков не будут закупать дополнительные украшения, а воспользуются прошлогодними. Без изменений и отмены останутся ледовые городки, детские елки и утренники. В Санкт-Петербурге так же власти решили отменить новогодние мероприятия, за исключением детских елок. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале запустил опрос об отмене Нового года в России. Эту идею поддержало 66% опрошенных.