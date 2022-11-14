14 ноября 2022

Депутат Госдумы Авксентьева призвала губернаторов отказаться от банкетов за счет бюджета

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Встреча Сарданы Авксентьевой со сторонниками. Екатеринбург, авксентьева сардана
Депутат от партии «Новые люди» призывает экономить бюджетные средства Фото:

Региональным властям необходимо отменить банкеты за счет бюджетных средств. Такое предложение высказала депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

«В условиях беспрецедентного санкционного давления особое внимание приобретает экономное и эффективное расходование бюджетных средств. Регионам необходимо отменить проведение банкетов за бюджетный счет», — приводит слова депутата «Ведомости».

Чиновник так же предложила сократить расходы на покупку билетов в бизнесс-класс самолетов либо поездов, а так же на использование залов повышенной комфортности. Представительские расходы по мнению Авксентьевой также необходимо урезать.

Ранее сообщалось, что в городах ЯНАО отменят праздничные салюты в новогоднюю ночь. В Надыме, Тарко-Сале, Губкинском и Новом Уренгое помимо отказа от фейерверков не будут закупать дополнительные украшения, а воспользуются прошлогодними. Без изменений и отмены останутся ледовые городки, детские елки и утренники. В Санкт-Петербурге так же власти решили отменить новогодние мероприятия, за исключением детских елок. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале запустил опрос об отмене Нового года в России. Эту идею поддержало 66% опрошенных.

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Региональным властям необходимо отменить банкеты за счет бюджетных средств. Такое предложение высказала депутат Госдумы Сардана Авксентьева. «В условиях беспрецедентного санкционного давления особое внимание приобретает экономное и эффективное расходование бюджетных средств. Регионам необходимо отменить проведение банкетов за бюджетный счет», — приводит слова депутата «Ведомости». Чиновник так же предложила сократить расходы на покупку билетов в бизнесс-класс самолетов либо поездов, а так же на использование залов повышенной комфортности. Представительские расходы по мнению Авксентьевой также необходимо урезать. Ранее сообщалось, что в городах ЯНАО отменят праздничные салюты в новогоднюю ночь. В Надыме, Тарко-Сале, Губкинском и Новом Уренгое помимо отказа от фейерверков не будут закупать дополнительные украшения, а воспользуются прошлогодними. Без изменений и отмены останутся ледовые городки, детские елки и утренники. В Санкт-Петербурге так же власти решили отменить новогодние мероприятия, за исключением детских елок. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале запустил опрос об отмене Нового года в России. Эту идею поддержало 66% опрошенных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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