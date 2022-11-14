14 ноября 2022

Челябинский комбат дал совет депутатам, которые рвутся на фронт. Видео

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Гагарин Юрий Леонидович - позывной «Ангел». Челябинск , ангел, гагарин юрий
По мнению Юрия Гагарина, депутаты принесут больше пользы, решая проблемы солдат, а не воюя Фото:
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Юрий «Ангел» Гагарин из Челябинска, командующий батальоном «Апостол» в ДНР, дал совет депутатам, которые рвутся на фронт. Он предложил каждому заниматься своей профессиональной деятельностью.

«Товарищи депутаты, сидите в думе, пишите законы, меняйте их. Понятно, что они немного устарели в связи с этими событиями. Но вы больше пользы принесете дома. Вот это работа депутата. И ее тоже нужно кому-то делать», — сказал Гагарин.

Комбат также обратился к депутату Госдумы Олегу Голикову, который сегодня служит в его батальоне. По словам «Ангела», Голиков человек бесстрашный, умный и боевой. От него будет больше пользы, если он будет решать какие-то материальные, юридические, военно-политические вопросы, связанные с улучшением качества использования законов.

Ранее Гагарин рассказал, что из Голикова сделали настоящего морского пехотинца. Он участвовал в двух штурмах. Сегодня депутат проходит обучение, попутно решая вопросы военнослужащих.

«Ангел» находится на передовой уже восемь месяцев. В его послужном списке 367 спасенных детских жизней. Причем, это только те, кто официально задокументирован. По словам комбата, большинство детей были без документов и не пошли в зачет. За свои заслуги Гагарин был представлен к госнаграде.

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Юрий «Ангел» Гагарин из Челябинска, командующий батальоном «Апостол» в ДНР, дал совет депутатам, которые рвутся на фронт. Он предложил каждому заниматься своей профессиональной деятельностью. «Товарищи депутаты, сидите в думе, пишите законы, меняйте их. Понятно, что они немного устарели в связи с этими событиями. Но вы больше пользы принесете дома. Вот это работа депутата. И ее тоже нужно кому-то делать», — сказал Гагарин. Комбат также обратился к депутату Госдумы Олегу Голикову, который сегодня служит в его батальоне. По словам «Ангела», Голиков человек бесстрашный, умный и боевой. От него будет больше пользы, если он будет решать какие-то материальные, юридические, военно-политические вопросы, связанные с улучшением качества использования законов. Ранее Гагарин рассказал, что из Голикова сделали настоящего морского пехотинца. Он участвовал в двух штурмах. Сегодня депутат проходит обучение, попутно решая вопросы военнослужащих. «Ангел» находится на передовой уже восемь месяцев. В его послужном списке 367 спасенных детских жизней. Причем, это только те, кто официально задокументирован. По словам комбата, большинство детей были без документов и не пошли в зачет. За свои заслуги Гагарин был представлен к госнаграде.
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Ссылки по теме
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