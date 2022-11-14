Олег Голиковым, который служит под началом «Ангела», ходил на два штурма

По словам Юрия Гагарина, Олег Голиков нормальный мужик и депутат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командир батальона «Апостол» из Челябинска Юрий «Ангел» Гагарин рассказал URA.RU про своего земляка, депутата Госдумы Олега Голикова, который сегодня служит под его началом. По словам «Ангела», Голиков показал свой патриотизм.

«Два раза он ходил со мной на штурм в активной обороне. Первый раз мы сходили неудачно, нам пришлось отойти, мы сутки выбирались. Ну, а второй раз мы выполнили задачу. В принципе, обкатали его боем, он понял, что это такое», — рассказал URA.RU Гагарин.

Комбат признался, что для него было шоком увидеть в своем окопе депутата Госдумы. Он лично обучал Голикова, сделал из него морского пехотинца.

«Присутствие Голикова подняло дух бойцов. Они увидели его в бою. Он нормальный мужик. По-русски сказать „не зассал“. Нормально выполнил со мной боевую задачу», — отметил Гагарин.

В настоящее время, по словам командира, Голиков проходит обучение. Однако, не забывает про свою первостепенную задачу, выданную начальством: он решает вопросы военнослужащих. Благодаря ему бойцы подготовлены к зиме, а подразделения доукомплектованы.

Голиков одним из первых депутатов Госдумы решил отказаться от брони и отправился по повестке на фронт. Пройдя курс подготовки под Ростовом, он с другими военнослужащими отправился «за ленточку». Там он примкнул к батальону морпехов, и сейчас продолжает службу.