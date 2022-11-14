Политолог Либерман высказался о причинах приезда Медведева в Курган

Политолог Аркадий Либерман считает, что приезд заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Курган является плановым и имеет посредственное отношение к гособоронзаказу. Мнение эксперта опубликовано в telegram-канале «ПолитологОрлов».
«Визит Дмитрия Медведева в Курганскую область имеет опосредованное отношение к выполнению гособоронзаказа. Имелся в виду мотивировочный объезд территории. Если во внешней политике страны происходят определенные моменты, то он и должен совершать объезд территорий. Почему приехал именно в Курган? Возможно, по плану это одно из первых предприятий», — считает Либерман. По его словам, эффект от этого визита для курганских элит будет виден к Новому году. «Судя по тому, что в Курганской области прилюдно каких-то панических настроений нет, все прошло нормально. <…> Видимо, внутри Кремля стали внимательнее относиться к инсайдам — время непростое. Либо же никаких выводов сделано и не было. Просто поездка для галочки: посмотреть, оценить объемы производства, готовность и так далее», — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее URA.RU писало, что Медведев побывал в Кургане 11 ноября. На предприятии «Курганмашзавод» он проверил выпуск боевой техники и обсудил выполнение гособоронзаказа. По данным источников агентства, близких к региональным властям, совещание прошло спокойно и в конструктивном режиме. Медведеву рассказали, что проблемы с выполнением гособоронзаказа связаны с работой кооперации.
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