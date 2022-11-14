Военные РФ уничтожили пункты управления в Харькове и Херсоне

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ВС РФ уничтожили пункты управления ВСУ в Харькове и Херсоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили три пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове и Херсоне. Об этом заявили Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены три пункта управления ВСУ в районах Харьковской области, ЛНР и Херсонской области», — пояснили в ведомстве. Кроме того были поражены 54 артиллерийских подразделения в 174-х районах. В Донецкой народной республике были уничтожены две радиолокационные станции. Кроме того были подавлены украинские батареи HIMARS в Запорожской, а также Херсонской областях

Ранее сообщалось о том, что в Херсонской области была ликвидирована диверсионная группа ВСУ. Она занималась в том числе и разведкой. На месте их дислокации было обнаружено много стрелкового оружия.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также демилитаризации страны.

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Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили три пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове и Херсоне. Об этом заявили Минобороны РФ. «Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены три пункта управления ВСУ в районах Харьковской области, ЛНР и Херсонской области», — пояснили в ведомстве. Кроме того были поражены 54 артиллерийских подразделения в 174-х районах. В Донецкой народной республике были уничтожены две радиолокационные станции. Кроме того были подавлены украинские батареи HIMARS в Запорожской, а также Херсонской областях Ранее сообщалось о том, что в Херсонской области была ликвидирована диверсионная группа ВСУ. Она занималась в том числе и разведкой. На месте их дислокации было обнаружено много стрелкового оружия. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также демилитаризации страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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