Военные РФ уничтожили пункты управления в Харькове и Херсоне

14 ноября 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили пункты управления ВСУ в Харькове и Херсоне Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили три пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове и Херсоне. Об этом заявили Минобороны РФ. «Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены три пункта управления ВСУ в районах Харьковской области, ЛНР и Херсонской области», — пояснили в ведомстве. Кроме того были поражены 54 артиллерийских подразделения в 174-х районах. В Донецкой народной республике были уничтожены две радиолокационные станции. Кроме того были подавлены украинские батареи HIMARS в Запорожской, а также Херсонской областях Ранее сообщалось о том, что в Херсонской области была ликвидирована диверсионная группа ВСУ. Она занималась в том числе и разведкой. На месте их дислокации было обнаружено много стрелкового оружия. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также демилитаризации страны.

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили три пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове и Херсоне. Об этом заявили Минобороны РФ. «Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены три пункта управления ВСУ в районах Харьковской области, ЛНР и Херсонской области», — пояснили в ведомстве. Кроме того были поражены 54 артиллерийских подразделения в 174-х районах. В Донецкой народной республике были уничтожены две радиолокационные станции. Кроме того были подавлены украинские батареи HIMARS в Запорожской, а также Херсонской областях Ранее сообщалось о том, что в Херсонской области была ликвидирована диверсионная группа ВСУ. Она занималась в том числе и разведкой. На месте их дислокации было обнаружено много стрелкового оружия. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также демилитаризации страны.