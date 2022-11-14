Пермский миллиардер оставляет близкий к власти пост

Работать в Общественной палате Репину нравилось Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Миллиардер из Перми Александр Репин не войдет в новый состав Общественной палаты Пермского края. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. На площадке палаты обсуждаются важные для властей проекты и предложения.

«Владелец холдинга „Сатурн-Р“ Александр Репин вряд ли войдет в состав палаты. Отношения с краем у него, мягко говоря, прохладные», — отметил источник.

Александр Репин заявил URA.RU, что никаких предложений ему не поступало. А должна быть инициатива со стороны Общественной палаты. «Не уверен, что останусь в составе. Это же обычно предлагают. Я не думаю, что мне предложат. Ничего мне не поступало. А навеливаться я смысла не вижу», — отметил он.

По его словам, от работы в палате он испытывал «некоторое удовлетворение», хоть и не получал «никаких коврижек». «В какой-то степени мне это нравилось. Меня, как правило, выслушивали. Не обязательно принималось то или иное решение, но здравое обсуждение было», — отметил Александр Репин. Сейчас он «переходит на пенсию».

Репин был включен в состав Общественной палаты в 2019 году по спискам заксобрания (назначает треть членов палаты). В 2020 году Александр Репин вступил в конфликт с губернатором Дмитрием Махониным. На этом фоне позже он отказался передавать построенную «Сатурном» школу в ЖК «Арсенал» в собственность Перми. Объект был передан на основании судебного решения.

Общественная палата Пермского края состоит из 36 человек. По 12 выдвигает заксобрание и губернатор. Еще 12 представителей предлагают общественные организации. Срок приема предложений заканчивается 24 ноября.