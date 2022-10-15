Франция проведет учения для двух тысяч украинских солдат

15 октября 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Франция организует трехуровневое обучение для солдат ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция собирается обучить до двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню. «Президент Республики (Эммануэль Макрон) утвердил план подготовки, который позволит принять до 2 тысяч украинских солдат во Франции», — заявил Лекорню в интервью изданию Parisien. Как утверждает министр, Париж разработал три уровня подготовки для военнослужащих: общая тренировка, обучение конкретным навыкам и подготовка, посвященная использованию предоставленной техники. Страны Запада оказывают помощь Украине на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Летом стало известно, что тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории Европы. На территории Испании будут проходить учения по использованию танков и ракет. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что тренировки бойцов ВСУ под руководством немецких инструкторов пройдут «с большим размахом». Курированием миссии занимаются непосредственно США. В общей сложности обучение пройдут порядка 15 тысяч украинских солдат.

Франция собирается обучить до двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню. «Президент Республики (Эммануэль Макрон) утвердил план подготовки, который позволит принять до 2 тысяч украинских солдат во Франции», — заявил Лекорню в интервью изданию Parisien. Как утверждает министр, Париж разработал три уровня подготовки для военнослужащих: общая тренировка, обучение конкретным навыкам и подготовка, посвященная использованию предоставленной техники. Страны Запада оказывают помощь Украине на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Летом стало известно, что тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории Европы. На территории Испании будут проходить учения по использованию танков и ракет. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что тренировки бойцов ВСУ под руководством немецких инструкторов пройдут «с большим размахом». Курированием миссии занимаются непосредственно США. В общей сложности обучение пройдут порядка 15 тысяч украинских солдат.