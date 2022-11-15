Обстрелы ВСУ не остановили работу Каховской ГЭС

15 ноября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Каховская ГЭС — один из ключевых энергообъектов Херсонской области Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. «ГЭС продолжает выполнять задачи, возложенные на нее. Как долго это возможно в такой архисложной ситуации? Мы пока ответить не можем. Если благоразумие не вселится в головы украинских боевиков, то вряд ли мы сможем людей как-то мотивировать. Они и так мужественно выполняют свою работу», — сказал Леонтьев. Ранее власти Новой Каховки заявляли о серьезных разрушениях на ГЭС после обстрела со стороны ВСУ. Несколько тысяч жителей города и администрация уже покинули город. Врио Херсонской области Владимир Сальдо уточнял, что электростанция перестала вырабатывать электричество, но продолжает работать ее гидроузел, который обеспечивает водой в том числе и Крым.

Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. «ГЭС продолжает выполнять задачи, возложенные на нее. Как долго это возможно в такой архисложной ситуации? Мы пока ответить не можем. Если благоразумие не вселится в головы украинских боевиков, то вряд ли мы сможем людей как-то мотивировать. Они и так мужественно выполняют свою работу», — сказал Леонтьев. Ранее власти Новой Каховки заявляли о серьезных разрушениях на ГЭС после обстрела со стороны ВСУ. Несколько тысяч жителей города и администрация уже покинули город. Врио Херсонской области Владимир Сальдо уточнял, что электростанция перестала вырабатывать электричество, но продолжает работать ее гидроузел, который обеспечивает водой в том числе и Крым.