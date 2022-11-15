Власти Новой Каховки покинули город

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Виды Новой Каховки. Новая Каховка, Новая Каховка
Администрация покинула город из-за угрозы мести Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация Новой Каховки покинула город. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Неизбирательный огонь с левого берега Днепра сделал жизнь в городе небезопасной. В поисках спасения от „типа мести коллаборантам со стороны истинных патриотов“ тысячи новокаховчан откликнулись на призыв администрации Херсонской области обезопасить свои жизни и покинули свои дома. Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области», — сказано в тексте поста telegram-канала администрации Новой Каховки.

Ранее войска РФ перегруппировались из-под Херсона. Это было сделано с целью сохранения армии и жизней мирных граждан. После перегруппировки войск стала появляться информация об обстрелах ВСУ с левого берега Днепра. Новая Каховка находится вблизи реки.

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Администрация Новой Каховки покинула город. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Неизбирательный огонь с левого берега Днепра сделал жизнь в городе небезопасной. В поисках спасения от „типа мести коллаборантам со стороны истинных патриотов“ тысячи новокаховчан откликнулись на призыв администрации Херсонской области обезопасить свои жизни и покинули свои дома. Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области», — сказано в тексте поста telegram-канала администрации Новой Каховки. Ранее войска РФ перегруппировались из-под Херсона. Это было сделано с целью сохранения армии и жизней мирных граждан. После перегруппировки войск стала появляться информация об обстрелах ВСУ с левого берега Днепра. Новая Каховка находится вблизи реки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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