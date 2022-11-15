15 ноября 2022

Зеленский обсудил с Дудой упавшие в Польше ракеты

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский созвонился с президентом Польши Анджеем Дудой Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Польши Анджеем Дудой. Телефонный разговор состоялся из-за прояснения фактов, связанных со взрывом на востоке Польши.

«Поговорил по телефону с Дудой. Мы обменялись имеющейся информацией и проясняем факты», — написал Зеленский в своем Twitter (заблокирован в РФ).

Ранее польское радио «Зет» сообщало, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. Уточнялось, что при падении ракет погибли два человека. Также в Минобороны РФ сообщили, что заявления Польши о «ракетах РФ» — намеренная провокация с целью эскалации обстановки. В Вашингтоне начали расследовать обстоятельства падения ракет. Заседание совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сведений о взрыве двух ракет. Кроме того, бывший президент США Дональд Трамп считает, что ракеты, прилетевшие в Польшу, были из России. Сразу после ЧП премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, напоминает «Царьград».

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Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Польши Анджеем Дудой. Телефонный разговор состоялся из-за прояснения фактов, связанных со взрывом на востоке Польши. «Поговорил по телефону с Дудой. Мы обменялись имеющейся информацией и проясняем факты», — написал Зеленский в своем Twitter (заблокирован в РФ). Ранее польское радио «Зет» сообщало, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. Уточнялось, что при падении ракет погибли два человека. Также в Минобороны РФ сообщили, что заявления Польши о «ракетах РФ» — намеренная провокация с целью эскалации обстановки. В Вашингтоне начали расследовать обстоятельства падения ракет. Заседание совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сведений о взрыве двух ракет. Кроме того, бывший президент США Дональд Трамп считает, что ракеты, прилетевшие в Польшу, были из России. Сразу после ЧП премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, напоминает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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