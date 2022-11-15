Зеленский обсудил с Дудой упавшие в Польше ракеты

16 ноября 2022 в 08:57 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Польши Анджеем Дудой. Телефонный разговор состоялся из-за прояснения фактов, связанных со взрывом на востоке Польши. «Поговорил по телефону с Дудой. Мы обменялись имеющейся информацией и проясняем факты», — написал Зеленский в своем Twitter (заблокирован в РФ). Ранее польское радио «Зет» сообщало, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. Уточнялось, что при падении ракет погибли два человека. Также в Минобороны РФ сообщили, что заявления Польши о «ракетах РФ» — намеренная провокация с целью эскалации обстановки. В Вашингтоне начали расследовать обстоятельства падения ракет. Заседание совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сведений о взрыве двух ракет. Кроме того, бывший президент США Дональд Трамп считает, что ракеты, прилетевшие в Польшу, были из России. Сразу после ЧП премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, напоминает «Царьград».