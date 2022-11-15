15 ноября 2022

Курганцев в ЧВК «Вагнер» распределят служить в особом порядке

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганские бойцы смогут служить в одном подразделении в ЧВК «Вагнер» Фото:

Курганские добровольцы, которые отправляются в зону боевых действий в составе ЧВК «Вагнер» (также известна как Группа «Вагнера»), смогут служить в одном подразделении. Информацию об этом корреспонденту URA.RU сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин, отвечая на запрос про распределение бойцов по землячеству.

«Вы абсолютно правы. В ЧВК „Вагнер“ приветствуется образование мини-землячеств в подразделениях для повышения их боеспособности», — такой ответ Пригожина на запрос URA.RU прислала пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее источники URA.RU сообщали, что курганские колонии посетил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чтобы набрать заключенных для в спецоперации на Украине. Позже Пригожин подтвердил свой визит в Курган, правда не стал уточнять, посещал ли местные колонии. При этом он отметил высокий уровень патриотизма курганцев и рассказал, что 40% тех, с кем он лично общался, хотят отправиться в зону СВО. По словам других инсайдеров, близких к силовым структурам, Пригожин лично посетил две колонии в Кургане, еще в одной были его представители. Источник утверждал, что отправиться на Украину изъявили желание около 500 осужденных. Также сообщалось, что курганец отправился добровольцем в ЧВК «Вагнер». Сейчас боец проходит тренировки на базе «вагнеровцев».

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Курганские добровольцы, которые отправляются в зону боевых действий в составе ЧВК «Вагнер» (также известна как Группа «Вагнера»), смогут служить в одном подразделении. Информацию об этом корреспонденту URA.RU сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин, отвечая на запрос про распределение бойцов по землячеству. «Вы абсолютно правы. В ЧВК „Вагнер“ приветствуется образование мини-землячеств в подразделениях для повышения их боеспособности», — такой ответ Пригожина на запрос URA.RU прислала пресс-служба компании «Конкорд». Ранее источники URA.RU сообщали, что курганские колонии посетил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чтобы набрать заключенных для в спецоперации на Украине. Позже Пригожин подтвердил свой визит в Курган, правда не стал уточнять, посещал ли местные колонии. При этом он отметил высокий уровень патриотизма курганцев и рассказал, что 40% тех, с кем он лично общался, хотят отправиться в зону СВО. По словам других инсайдеров, близких к силовым структурам, Пригожин лично посетил две колонии в Кургане, еще в одной были его представители. Источник утверждал, что отправиться на Украину изъявили желание около 500 осужденных. Также сообщалось, что курганец отправился добровольцем в ЧВК «Вагнер». Сейчас боец проходит тренировки на базе «вагнеровцев».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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