Из-за полетов военных вертолетов в Кургане заговорили о приезде лидера ЧВК «Вагнер»

19 октября 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Полеты военных вертолетов над Курганом связывают с приездом Пригожина Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кургане в небе над городом заметили два военных вертолета. Их полеты связывают с приездом создателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. «Над городом летали военные вертолеты. А в колонии на Просвете [Кетовский округ] начали делать площадку для приземления вертолета и для установки палатки. По официальной версии, там будут проходить учения. На территорию приезжали 13 человек с автоматами, проверяли периметр», — сообщает источник, близкий к УФСИН. По его словам, перед этим в колонию приезжали представители религиозных конфессий, которые рассказывали осужденным о духовной миссии по защите Родины при участии в боевых действиях. По данным другого источника, в колонии готовятся к приезду основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Он сейчас ездит по регионам Урала и рассказывает об участии в СВО бойцов „Вагнера“. Объясняет преимущества заключения контрактов. Предварительно, есть осужденные, которые хотят уйти на фронт», — говорит инсайдер. В разговоре с URA.RU в курганском отделении ЧВК «Вагнер» сообщили, что к ним информация о приезде Пригожина не поступала. В УФСИН России по Курганской области попросили направить официальный запрос. Обращение URA.RU отправлено в ведомство, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о своем приезде в свердловскую колонию. По словам источников, Пригожин посетил несколько колоний в разных уральских городах, якобы он приглашал заключенных принять участие в спецоперации. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

В Кургане в небе над городом заметили два военных вертолета. Их полеты связывают с приездом создателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. «Над городом летали военные вертолеты. А в колонии на Просвете [Кетовский округ] начали делать площадку для приземления вертолета и для установки палатки. По официальной версии, там будут проходить учения. На территорию приезжали 13 человек с автоматами, проверяли периметр», — сообщает источник, близкий к УФСИН. По его словам, перед этим в колонию приезжали представители религиозных конфессий, которые рассказывали осужденным о духовной миссии по защите Родины при участии в боевых действиях. По данным другого источника, в колонии готовятся к приезду основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Он сейчас ездит по регионам Урала и рассказывает об участии в СВО бойцов „Вагнера“. Объясняет преимущества заключения контрактов. Предварительно, есть осужденные, которые хотят уйти на фронт», — говорит инсайдер. В разговоре с URA.RU в курганском отделении ЧВК «Вагнер» сообщили, что к ним информация о приезде Пригожина не поступала. В УФСИН России по Курганской области попросили направить официальный запрос. Обращение URA.RU отправлено в ведомство, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о своем приезде в свердловскую колонию. По словам источников, Пригожин посетил несколько колоний в разных уральских городах, якобы он приглашал заключенных принять участие в спецоперации. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.