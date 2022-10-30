Курганский биатлонист начал тренироваться на базе ЧВК «Вагнер»

31 октября 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Курганский доброволец, который профессионально занимался биатлоном, приступил к тренировкам на учебной базе ЧВК «Вагнер» (также известна как Группа «Вагнера»). После обучения боец планирует отправиться в зону спецоперации на Украине. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Нахожусь на учебной базе ЧВК „Вагнер“ в Краснодаре. Пока идут тренировки. Опыт стрелковой подготовки в биатлоне пригодился. После обучения поеду на фронт», — сказал доброволец. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана решил не дожидаться мобилизации и пошел в ЧВК «Вагнер». Курганским добровольцам, которые будут участвовать в боевых действиях СВО, предлагают зарплату в 240 тысяч рублей. Кроме этого, сообщалось, что вагнеровцы приглашают курганцев и на гражданские специальности. В частности, в ЧВК «Вагнер» требуются водители, стропальщики и ремонтники. Также в компании идет набор механиков и экскаваторщиков. Позже стало известно о возможном приезде в Курган лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам инсайдеров, он может прилететь в курганские колонии, чтобы набрать заключенных для участия в спецоперации. О начале специальной военной операции стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Глава государства заявлял, что главной цель СВО является демилитаризация и денацификация Украины.