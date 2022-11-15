Мэр города Ясиноватая Дмитрий Шевченко вручил жителям Челябинской области благодарности от правительства ДНР за значительный вклад в восстановление республики. Об этом 16 ноября глава освобожденного от националистов города написал в социальных сетях.
«За содействие и значительный вклад в восстановление и развитие Донецкой народной республики вручил почетные благодарности от председателя правительства ДНР В.П.Хоценко представителям из Челябинской области. Признательность за помощь в восстановлении прифронтовой Ясиноватой получили Сергей Зырянов, Михаил Понарин и Иван Скибе», — написал в своем telegram-канале Шевченко.
Отметим, что глава Краснопольского поселения Сосновского района Челябинской области Сергей Зырянов стал первым заместителем главы администрации города Ясиноватой в ДНР. На Донбассе он находится в служебной командировке, где помогает восстанавливать разрушенную ударами ВСУ коммунальную инфраструктуру.
Про депутата из Коркинского округа Ивана Скибе известно, что он помогал организовать перелет в Москву из Мариуполя для тяжело раненого трехлетнего мальчика Саши. Ребенок вместе с родителями укрывался в подвале, когда в семью прилетел снаряд украинских военных.
Челябинская область начала гуманитарную поддержку жителей Донбасса практически с 24 февраля, когда президент Владимир Путин санкционировал спецоперацию по защите населения Донбасса от геноцида, а также по денацификации Украины. Южный Урал помогает восстанавливать жилой сектор, коммунальную инфраструктуру и соцобъекты Волновахи я Ясиноватой.
Почетные благодарности вручены за подписью председателя правительства ДНР Виталия Хоценко
Мэр города Ясиноватая Дмитрий Шевченко вручил жителям Челябинской области благодарности от правительства ДНР за значительный вклад в восстановление республики. Об этом 16 ноября глава освобожденного от националистов города написал в социальных сетях. «За содействие и значительный вклад в восстановление и развитие Донецкой народной республики вручил почетные благодарности от председателя правительства ДНР В.П.Хоценко представителям из Челябинской области. Признательность за помощь в восстановлении прифронтовой Ясиноватой получили Сергей Зырянов, Михаил Понарин и Иван Скибе», — написал в своем telegram-канале Шевченко. Отметим, что глава Краснопольского поселения Сосновского района Челябинской области Сергей Зырянов стал первым заместителем главы администрации города Ясиноватой в ДНР. На Донбассе он находится в служебной командировке, где помогает восстанавливать разрушенную ударами ВСУ коммунальную инфраструктуру. Про депутата из Коркинского округа Ивана Скибе известно, что он помогал организовать перелет в Москву из Мариуполя для тяжело раненого трехлетнего мальчика Саши. Ребенок вместе с родителями укрывался в подвале, когда в семью прилетел снаряд украинских военных. Челябинская область начала гуманитарную поддержку жителей Донбасса практически с 24 февраля, когда президент Владимир Путин санкционировал спецоперацию по защите населения Донбасса от геноцида, а также по денацификации Украины. Южный Урал помогает восстанавливать жилой сектор, коммунальную инфраструктуру и соцобъекты Волновахи я Ясиноватой.