В Ясиноватой не осталось ни одного соцобъекта, который бы не подвергся украинской агрессии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр города Ясиноватая Дмитрий Шевченко вручил жителям Челябинской области благодарности от правительства ДНР за значительный вклад в восстановление республики. Об этом 16 ноября глава освобожденного от националистов города написал в социальных сетях.

«За содействие и значительный вклад в восстановление и развитие Донецкой народной республики вручил почетные благодарности от председателя правительства ДНР В.П.Хоценко представителям из Челябинской области. Признательность за помощь в восстановлении прифронтовой Ясиноватой получили Сергей Зырянов, Михаил Понарин и Иван Скибе», — написал в своем telegram-канале Шевченко.

Отметим, что глава Краснопольского поселения Сосновского района Челябинской области Сергей Зырянов стал первым заместителем главы администрации города Ясиноватой в ДНР. На Донбассе он находится в служебной командировке, где помогает восстанавливать разрушенную ударами ВСУ коммунальную инфраструктуру.

Про депутата из Коркинского округа Ивана Скибе известно, что он помогал организовать перелет в Москву из Мариуполя для тяжело раненого трехлетнего мальчика Саши. Ребенок вместе с родителями укрывался в подвале, когда в семью прилетел снаряд украинских военных.

Челябинская область начала гуманитарную поддержку жителей Донбасса практически с 24 февраля, когда президент Владимир Путин санкционировал спецоперацию по защите населения Донбасса от геноцида, а также по денацификации Украины. Южный Урал помогает восстанавливать жилой сектор, коммунальную инфраструктуру и соцобъекты Волновахи я Ясиноватой.