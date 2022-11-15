В Кургане сократили маршрут до поселка с проблемной дорогой

В Кургане сократили длину автобусного маршрута № 306, который следует до поселка Теплый Стан. Данная информация размещена на сайте городской администрации. Ранее жители поселка жаловались, что автобусы этого маршрута не доезжают до конечной остановки из-за проблем с дорогой.
«Администрация города Кургана постановляет: изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок № 306 „1 микрорайон — пос. Теплый Стан“, в части: наименование маршрута: „Вокзал — пос. Теплый Стан“. <…> Протяженность маршрута: 12,7 км», — указано в постановлении, размещенном на сайте.
Теперь по маршруту курсирует один малый автобус. До этого на маршруте максимально допускалось наличие четырех автобусов.
Жители поселка сообщали, что им приходится идти 2 км по обочине из-за автобусов, которые не доезжают до конечной остановки. Тогда в мэрии отвечали, что автобусы смогут подъезжать к конечной остановке после того, как дорогу в поселке приведут в соответствие с требованиями безопасной перевозки пассажиров.
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