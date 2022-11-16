Neewsweek: в США оценили тактику российских войск в Херсоне

Neewsweek: в США похвалили Россию за решение вывести войска из Херсона

17 ноября 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

В США отметили высокую дисциплинированность российской армии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США похвалили Россию за ее решение отступить в Херсоне. Об этом доложил военный аналитик американского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Хофман. «Это было организованное отступление, а не бегство», — отметил он, передает американский еженедельный новостной журнал Newsweek. По его словам, отступление России в Херсоне демонстрирует, что «российские вооруженные силы развиваются». В США также отметили положительную динамику российской военной стратегии. Кроме того, старший советник Центра стратегических и международных исследований и полковник морской пехоты в отставке Марк Канчиан подчеркнул, что у войск в Херсоне достаточно высокая дисциплинированность. Он считает, что решение России отступить — это разумный выбор, который был реализован достаточно хорошо. Решение вывести подразделения российской армии из Херсона и с правого берега Днепра было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу 9 ноября. Предложил такое решение командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Утром 11 ноября Минобороны РФ заявило о завершении передислокации войск.

В США похвалили Россию за ее решение отступить в Херсоне. Об этом доложил военный аналитик американского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Хофман. «Это было организованное отступление, а не бегство», — отметил он, передает американский еженедельный новостной журнал Newsweek. По его словам, отступление России в Херсоне демонстрирует, что «российские вооруженные силы развиваются». В США также отметили положительную динамику российской военной стратегии. Кроме того, старший советник Центра стратегических и международных исследований и полковник морской пехоты в отставке Марк Канчиан подчеркнул, что у войск в Херсоне достаточно высокая дисциплинированность. Он считает, что решение России отступить — это разумный выбор, который был реализован достаточно хорошо. Решение вывести подразделения российской армии из Херсона и с правого берега Днепра было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу 9 ноября. Предложил такое решение командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Утром 11 ноября Минобороны РФ заявило о завершении передислокации войск.