16 ноября 2022

Neewsweek: в США оценили тактику российских войск в Херсоне

Neewsweek: в США похвалили Россию за решение вывести войска из Херсона
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В США отметили высокую дисциплинированность российской армии Фото:
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В США похвалили Россию за ее решение отступить в Херсоне. Об этом доложил военный аналитик американского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Хофман.

«Это было организованное отступление, а не бегство», — отметил он, передает американский еженедельный новостной журнал Newsweek. По его словам, отступление России в Херсоне демонстрирует, что «российские вооруженные силы развиваются». В США также отметили положительную динамику российской военной стратегии.

Кроме того, старший советник Центра стратегических и международных исследований и полковник морской пехоты в отставке Марк Канчиан подчеркнул, что у войск в Херсоне достаточно высокая дисциплинированность. Он считает, что решение России отступить — это разумный выбор, который был реализован достаточно хорошо.

Решение вывести подразделения российской армии из Херсона и с правого берега Днепра было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу 9 ноября. Предложил такое решение командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Утром 11 ноября Минобороны РФ заявило о завершении передислокации войск.

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В США похвалили Россию за ее решение отступить в Херсоне. Об этом доложил военный аналитик американского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Хофман. «Это было организованное отступление, а не бегство», — отметил он, передает американский еженедельный новостной журнал Newsweek. По его словам, отступление России в Херсоне демонстрирует, что «российские вооруженные силы развиваются». В США также отметили положительную динамику российской военной стратегии. Кроме того, старший советник Центра стратегических и международных исследований и полковник морской пехоты в отставке Марк Канчиан подчеркнул, что у войск в Херсоне достаточно высокая дисциплинированность. Он считает, что решение России отступить — это разумный выбор, который был реализован достаточно хорошо. Решение вывести подразделения российской армии из Херсона и с правого берега Днепра было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу 9 ноября. Предложил такое решение командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Утром 11 ноября Минобороны РФ заявило о завершении передислокации войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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