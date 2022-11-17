Reuters указал на превосходство ВС РФ в важном для США регионе

17 ноября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

У России больше баз сухопутных войск, чем у НАТО, сообщает агентство Reuters Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные Силы (ВС) России на треть превосходят базы НАТО. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters. «Российские базы за Полярным кругом примерно на треть превосходят базы НАТО. У России также больше баз сухопутных войск, чем у НАТО, за Полярным кругом», — сообщает международное агентство. Агентство информировало, что ледокольный флот России гораздо превосходит флот других стран. « У России семь атомных ледоколов и около 30 дизельных, когда США и Китай имеют в эксплуатации по два дизельных ледокола», — добавило агентство. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время своей пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Россия обладает несравнимой с Украиной военной мощью. Кроме того, научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун считает, что Россия с начала первой конфронтации на границе с Украиной всегда демонстрировала уникальную «устрашающую силу». Также американский журналист Дэвид Голдман заявил, что Россия создала стратегическое оружие, которое превосходит американский арсенал. По его мнению, Белый дом бездумно тратит средства на зарубежные авантюры, в то время как Москва совершенствует свою армию, сообщает Пятый канал.

Вооруженные Силы (ВС) России на треть превосходят базы НАТО. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters. «Российские базы за Полярным кругом примерно на треть превосходят базы НАТО. У России также больше баз сухопутных войск, чем у НАТО, за Полярным кругом», — сообщает международное агентство. Агентство информировало, что ледокольный флот России гораздо превосходит флот других стран. « У России семь атомных ледоколов и около 30 дизельных, когда США и Китай имеют в эксплуатации по два дизельных ледокола», — добавило агентство. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время своей пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Россия обладает несравнимой с Украиной военной мощью. Кроме того, научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун считает, что Россия с начала первой конфронтации на границе с Украиной всегда демонстрировала уникальную «устрашающую силу». Также американский журналист Дэвид Голдман заявил, что Россия создала стратегическое оружие, которое превосходит американский арсенал. По его мнению, Белый дом бездумно тратит средства на зарубежные авантюры, в то время как Москва совершенствует свою армию, сообщает Пятый канал.