В США признали превосходство российской армии над украинской

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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, армия, пулеметчик, бронемашина, солдат
Российские военнослужащие способны «перемолоть» украинскую армию, заявил Энтони Блинкен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия обладает несравнимой с Украиной военной мощью. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своей пресс-конференции в Вильнюсе.

«Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить „перемалывать“ украинскую армию», — приводит слова Блинкена РИА «Новости».

Госсекретарь добавил, что Штаты в настоящее время находятся в постоянном контакте с Североатлантическим альянсом на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. По словам Блинкена, в ближайшие дни в Литву прибудут 400 американских солдат для защиты партнеров блока в случае нападения на них.

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Россия обладает несравнимой с Украиной военной мощью. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своей пресс-конференции в Вильнюсе. «Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить „перемалывать“ украинскую армию», — приводит слова Блинкена РИА «Новости». Госсекретарь добавил, что Штаты в настоящее время находятся в постоянном контакте с Североатлантическим альянсом на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. По словам Блинкена, в ближайшие дни в Литву прибудут 400 американских солдат для защиты партнеров блока в случае нападения на них.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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