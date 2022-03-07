В США признали превосходство российской армии над украинской

Россия обладает несравнимой с Украиной военной мощью. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своей пресс-конференции в Вильнюсе.
«Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить „перемалывать“ украинскую армию», — приводит слова Блинкена РИА «Новости».
Госсекретарь добавил, что Штаты в настоящее время находятся в постоянном контакте с Североатлантическим альянсом на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. По словам Блинкена, в ближайшие дни в Литву прибудут 400 американских солдат для защиты партнеров блока в случае нападения на них.
Россия обладает несравнимой с Украиной военной мощью. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своей пресс-конференции в Вильнюсе. «Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить „перемалывать“ украинскую армию», — приводит слова Блинкена РИА «Новости». Госсекретарь добавил, что Штаты в настоящее время находятся в постоянном контакте с Североатлантическим альянсом на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. По словам Блинкена, в ближайшие дни в Литву прибудут 400 американских солдат для защиты партнеров блока в случае нападения на них.