В США признали превосходство российской армии над украинской

Российские военнослужащие способны «перемолоть» украинскую армию, заявил Энтони Блинкен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия обладает несравнимой с Украиной военной мощью. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своей пресс-конференции в Вильнюсе.

«Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить „перемалывать“ украинскую армию», — приводит слова Блинкена РИА «Новости».

Госсекретарь добавил, что Штаты в настоящее время находятся в постоянном контакте с Североатлантическим альянсом на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. По словам Блинкена, в ближайшие дни в Литву прибудут 400 американских солдат для защиты партнеров блока в случае нападения на них.