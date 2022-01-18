В Китае объяснили «устрашающее» превосходство России над США

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Россия сдерживает Запад благодаря ядерному оружию и не только, пишет китайский эксперт Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия с начала первой конфронтации на границе с Украиной в прошлом году в отношениях с Западом всегда демонстрировала уникальную «устрашающую силу» и владела инициативой, считает научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун. В своей колонке для издания «Хуаньцю шибао» он пишет, что Москва показывает военное превосходство и сдерживает Запад.

«Россия подчеркивает ассиметричное военное превосходство и сдерживает Запад с точки зрения безопасности. Хотя Москва по численности армии, общим военным расходам и количеству обычных вооружений и техники не стоит на одном уровне с 29 странами-членами НАТО, но по количеству стратегических ядерных вооружений она находится наравне с США, а также догоняет их по тактическому ядерному оружию», — пишет Лун.

Он подчеркивает, что РФ тверда в отстаивании своих позиций и не боится заплатить за это высокую цену. В пример Лун приводит присоединение Крыма несмотря на последовавшие санкции, и действия Москвы в Сирии. Эксперт, вспоминая конфликт России и Грузии в 2008 году, референдум по присоединению Крыма, помощь Венесуэле и отправку миротворцев в Казахстан, отмечает непредсказуемость действий российских властей. «Тактические операции, проводимые Россией, часто превосходят прогнозы Запада, а предпочтение делать первый ход гарантирует, что она может использовать ограниченные ресурсы для более эффективного достижения своих целей», — пишет Лун.

По его мнению, экономическая структура РФ, в которой преобладает торговля энергоресурсами и сырьем, стала преимуществом страны. За счет продажи нефти и газа Россия смогла свести к минимуму влияние экономических санкций. Лун также обращает внимание на дипломатическую гибкость Москвы в отношениях с партнерами, а также на ее способность и распространять свою точку зрения в условиях медиавойны.

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Россия с начала первой конфронтации на границе с Украиной в прошлом году в отношениях с Западом всегда демонстрировала уникальную «устрашающую силу» и владела инициативой, считает научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун. В своей колонке для издания «Хуаньцю шибао» он пишет, что Москва показывает военное превосходство и сдерживает Запад. «Россия подчеркивает ассиметричное военное превосходство и сдерживает Запад с точки зрения безопасности. Хотя Москва по численности армии, общим военным расходам и количеству обычных вооружений и техники не стоит на одном уровне с 29 странами-членами НАТО, но по количеству стратегических ядерных вооружений она находится наравне с США, а также догоняет их по тактическому ядерному оружию», — пишет Лун. Он подчеркивает, что РФ тверда в отстаивании своих позиций и не боится заплатить за это высокую цену. В пример Лун приводит присоединение Крыма несмотря на последовавшие санкции, и действия Москвы в Сирии. Эксперт, вспоминая конфликт России и Грузии в 2008 году, референдум по присоединению Крыма, помощь Венесуэле и отправку миротворцев в Казахстан, отмечает непредсказуемость действий российских властей. «Тактические операции, проводимые Россией, часто превосходят прогнозы Запада, а предпочтение делать первый ход гарантирует, что она может использовать ограниченные ресурсы для более эффективного достижения своих целей», — пишет Лун. По его мнению, экономическая структура РФ, в которой преобладает торговля энергоресурсами и сырьем, стала преимуществом страны. За счет продажи нефти и газа Россия смогла свести к минимуму влияние экономических санкций. Лун также обращает внимание на дипломатическую гибкость Москвы в отношениях с партнерами, а также на ее способность и распространять свою точку зрения в условиях медиавойны.
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