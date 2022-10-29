В ООН предрекли рост экономики России в 2023 году

В ООН спрогнозировали рост российского ВВП на 1,3% в 2023 году

30 октября 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

В 2023 году уровень ВВП в РФ вырастет на 1,3%, считают в ООН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Организация объединенных наций (ООН) ожидает, что в 2023 году уровень российского ВВП вырастет на 1,3%, однако в 2022 году прогнозируют спад на уровне 7%. Об этом говорится в отчете конференции Генассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). ООН ожидает, что в 2023 году российская экономика продемонстрирует темпы роста в 1,3%, говорится в отчете ЮНКТАД, с которым ознакомились «Известия». Также отмечается, что по итогам 2022 года российский ВВП уменьшится на 7%. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что прогноз по снижению ВВП на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году сохраняет актуальность. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что, благодаря реализации плана первоочередных действий, направленных на трансформацию экономики, спад ВВП уже значительно меньше ожидаемого. Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов отметил, что прогнозируемое ООН падение на 7% за полный год слишком консервативно, так как означало бы сжатие ВВП в четвертом квартале на 18-20%. Профессор департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Сергей Богачев подчеркнул, что ООН не располагает данными о создании и работе новых предприятий РФ, деятельность которых направлена на импортозамещение. Ранее аналитики предрекли, что российская экономика начнет прогрессировать на 2,7%, начиная с 2025 года. Издание The Economist признало, что Россия выиграла экономическую войну с Европой. Business Insider подчеркнуло, что США ошиблись с прогнозами о крахе экономики РФ.

Организация объединенных наций (ООН) ожидает, что в 2023 году уровень российского ВВП вырастет на 1,3%, однако в 2022 году прогнозируют спад на уровне 7%. Об этом говорится в отчете конференции Генассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). ООН ожидает, что в 2023 году российская экономика продемонстрирует темпы роста в 1,3%, говорится в отчете ЮНКТАД, с которым ознакомились «Известия». Также отмечается, что по итогам 2022 года российский ВВП уменьшится на 7%. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что прогноз по снижению ВВП на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году сохраняет актуальность. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что, благодаря реализации плана первоочередных действий, направленных на трансформацию экономики, спад ВВП уже значительно меньше ожидаемого. Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов отметил, что прогнозируемое ООН падение на 7% за полный год слишком консервативно, так как означало бы сжатие ВВП в четвертом квартале на 18-20%. Профессор департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Сергей Богачев подчеркнул, что ООН не располагает данными о создании и работе новых предприятий РФ, деятельность которых направлена на импортозамещение. Ранее аналитики предрекли, что российская экономика начнет прогрессировать на 2,7%, начиная с 2025 года. Издание The Economist признало, что Россия выиграла экономическую войну с Европой. Business Insider подчеркнуло, что США ошиблись с прогнозами о крахе экономики РФ.