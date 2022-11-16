Махонин поможет детям мобилизованных с билетами на новогодние елки

17 ноября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Семьи мобилизованных оказались в непростых условиях, сказал пермский губернатор Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел личный прием семей мобилизованных жителей региона. Как сообщается в официальном telegram-канале главы Прикамья, на ней власти попросили помочь с бесплатными секциями для детей, билетами на новогодние елки и путевками в оздоровительные лагеря. «Помощь с медицинским обследованием, бесплатными секциями и кружками для детей, билетами на новогодние елки, отдыхом в оздоровительном лагере — это еще часть просьб от родных мобилизованных земляков, которые мы обязательно выполним», — заверил Дмитрий Махонин. Он добавил, что семьи оказались в сложных ситуациях, и власти «продолжат поддерживать и помогать». Махонин рассказал также и о других просьбах. Супруге мобилизованного жителя Горнозаводска помогут с канализацией в частном доме. Семье военнослужащего из Куединского округа проведут в дом газ и помогут с газовым оборудованием. Резервный фонд Чернушинского округа выделит деньги семье жителя Чернушки, где воспитывается три дочери, на покупку вещей для девочек и дрова для бани. «Понимаем, что семьи оказались в непривычных условиях. Поэтому такой прямой контакт, неформальное общение и решение бытовых вопросов очень важны сейчас для них», — подчеркнул Дмитрий Махонин. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября. Пермяки проходят обучение в Елани, Тюмени и Тоцком. Часть военнослужащих отправилась в зону проведения СВО. Для поддержки семей мобилизованных в регионе работает проект «Помощь здесь».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел личный прием семей мобилизованных жителей региона. Как сообщается в официальном telegram-канале главы Прикамья, на ней власти попросили помочь с бесплатными секциями для детей, билетами на новогодние елки и путевками в оздоровительные лагеря. «Помощь с медицинским обследованием, бесплатными секциями и кружками для детей, билетами на новогодние елки, отдыхом в оздоровительном лагере — это еще часть просьб от родных мобилизованных земляков, которые мы обязательно выполним», — заверил Дмитрий Махонин. Он добавил, что семьи оказались в сложных ситуациях, и власти «продолжат поддерживать и помогать». Махонин рассказал также и о других просьбах. Супруге мобилизованного жителя Горнозаводска помогут с канализацией в частном доме. Семье военнослужащего из Куединского округа проведут в дом газ и помогут с газовым оборудованием. Резервный фонд Чернушинского округа выделит деньги семье жителя Чернушки, где воспитывается три дочери, на покупку вещей для девочек и дрова для бани. «Понимаем, что семьи оказались в непривычных условиях. Поэтому такой прямой контакт, неформальное общение и решение бытовых вопросов очень важны сейчас для них», — подчеркнул Дмитрий Махонин. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября. Пермяки проходят обучение в Елани, Тюмени и Тоцком. Часть военнослужащих отправилась в зону проведения СВО. Для поддержки семей мобилизованных в регионе работает проект «Помощь здесь».