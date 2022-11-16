На поджигателей мэрии в Бакале завели новое уголовное дело

Поджигателей могут пожизненно отправить за решетку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На группу рокеров из Бакала (Челябинская область), пытавшихся спалить здание администрации города, завели новое уголовное дело. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, участники группы по телефону прошли курсы по террористической деятельности.

«Рокеры, закидавшие мэрию коктейлями Молотова, прошли курсы по осуществлению террористической деятельности. Они осваивали курсы через интернет и по телефону. Поджог мэрии был заранее спланированной акцией. На них завели уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)», — сообщил URA.RU источник.

По словам источника, санкции новой статьи, учитывая старую, могут отправить рокеров за решетку до конца дней. Расследование дела продолжается. До середины декабря поджигатели проведут в СИЗО.

Мэрию закидали бутылками с зажигательной смесью в ночь на 10 октября. Избежать распространение огня помог охранник, оперативно потушивший очаг. Сотрудники УФСБ установили личности маргиналов. Ими оказались местные музыканты, состоящие радикальных интернет-сообществах.