Куратор пермского центра поддержки семей мобилизованных посетит учебный центр в Тоцком

17 ноября 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Константин Строгий после Елани и Тюмени отправится в Тоцкое Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Куратор единого центра помощи семьям мобилизованных в Перми Константин Строгий намерен посетить учебный центр в Тоцком (Оренбургская область), чтобы ознакомиться с условиями размещения и обучения мобилизованных пермяков. Об этом Строгий рассказал URA.RU. Дата поездки, по его словам, пока не определена. «В Тоцкое у нас [из Перми] будут отправляться машины с помощью, они выезжают туда практически еженедельно. Поэтому, я думаю, запланируем выезд в Тоцкое», — отметил Строгий. Ранее куратор единого центра помощи семьям мобилизованных побывал в учебных центрах в Тюмени и Елани (Свердловская область), где сейчас проходят боевое слаживание пермяки, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации. По словам Строгого, сейчас резервисты практически завершили обучение и ждут отправки в зону проведения спецоперации. Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября по указу президента России Владимира Путина. Призыву на военную службу подлежали резервисты, ранее проходившие срочную, а также контрактную службу в рядах Вооруженных сил РФ.

Куратор единого центра помощи семьям мобилизованных в Перми Константин Строгий намерен посетить учебный центр в Тоцком (Оренбургская область), чтобы ознакомиться с условиями размещения и обучения мобилизованных пермяков. Об этом Строгий рассказал URA.RU. Дата поездки, по его словам, пока не определена. «В Тоцкое у нас [из Перми] будут отправляться машины с помощью, они выезжают туда практически еженедельно. Поэтому, я думаю, запланируем выезд в Тоцкое», — отметил Строгий. Ранее куратор единого центра помощи семьям мобилизованных побывал в учебных центрах в Тюмени и Елани (Свердловская область), где сейчас проходят боевое слаживание пермяки, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации. По словам Строгого, сейчас резервисты практически завершили обучение и ждут отправки в зону проведения спецоперации. Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября по указу президента России Владимира Путина. Призыву на военную службу подлежали резервисты, ранее проходившие срочную, а также контрактную службу в рядах Вооруженных сил РФ.