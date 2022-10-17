Из Березников в Оренбургскую область отправили 25 мобилизованных

Мобилизованным выдали наборы необходимых вещей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Березниках (Пермский край) 18 октября прошел сбор мобилизованных для отправки в учебный центр в Тоцком в Оренбургской области. Об этом сообщается в группе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня 25 мобилизованных березниковцев отправились в Оренбургскую область для подготовки к участию в специальной военной операции», — говорится в группе. Сбор на отправку проходил во Дворце детского-юношеского творчества.

Перед отправкой к мобилизованным обратились со словами напутствия протоиерей Соликамской епархии Михаил и врио главы Березников Михаил Шинкарев. Бойцам выдали наборы с вещами и продуктами, которые могут им пригодиться на сборах в части.

В пресс-службе администрации сообщили URA.RU, что часть мобилизованных, которые были отправлены 18 октября, ранее уже уезжали на подготовку к спецоперации, но были возвращены назад из-за нехватки мест в учебных центрах. О проведении частичной мобилизации в России 21 сентября объявил Владимир Путин. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял о полном выполнении плана по мобилизации в Пермском крае. При этом отправка мобилизованных продолжается.