Пермские власти перевели семьям мобилизованных 54 миллиона рублей

Семьям оказывают помощь на постоянной основе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

На «детские» выплаты семьям мобилизованных в Пермском крае было направлено 54 млн рублей. Об этом на заседании правительства 17 ноября заявил глава минсоца Павел Фокин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Всем семьям поступили по 15 тысяч рублей на каждого ребенка на общую сумму 54 млн рублей. Выплаты получили 3953 ребенка», — отметил он.

Также власти оказывают близким мобилизованных всю возможную помощь. На постоянном сопровождении у минсоца сегодня более 1000 семей.

Ранее URA.RU сообщало, что всем мобилизованным перевели по 100 тысяч рублей из краевого бюджета. Из-за возможности дробления суммы между разными получателями и банками деньги дошли еще не до всех, платежи находятся в обработке. Но в ближайшее время они окажутся на счетах, указанных военнослужащими. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября.