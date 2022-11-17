Источник: скандал с отъездом в Германию депутата ударит по теневому мэру Перми

Скандал с отъездом в Германию депутата ударит по Владимиру Плотникову

17 ноября 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Захаров начал политическую карьеру в 2013 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Депутат пермской гордумы Сергей Захаров, спровоцировавший скандал в связи со своим неожиданным отъездом из России, относится к группе влияния теневого мэра Перми, самого богатого депутата гордумы Владимира Плотникова. По мнению источников URA.RU в пермской политтусовке, своим «исчезновением» Захаров может создать проблемы не только Плотникову, но и еще двум крупным политвипам, поскольку краевые власти и федеральный центр могут трактовать эту ситуацию, как вышедшую из-под контроля. «Перед выборами в 2013 году оказался свободным один непростой округ — номер 11. И Владимир Плотников тогда предложил Захарову занять это место», — сообщил источник корреспонденту URA.RU. По его словам, Захаров работал добросовестно, разбирался с проблемами жителей, активно работал в территории. В 2016 году он был избран депутатом гордумы Перми по округу №5, а в 2021 году переизбрался на новый срок. Собеседник URA.RU отмечает, что со временем Захаров стал практически самостоятельной фигурой и дистанцировался почти от всех групп влияния. Еще один источник агентства отмечает, что «зеленый свет» на выдвижение на последних выборах Захаров негласно получил от мэра Перми Алексея Демкина и спикера гордумы Дмитрия Малютина. Политтехнолог Виктор Соколов отмечает, что Сергей Захаров сделал свой выбор в пользу семьи и вряд ли вернется в Россию. При этом пермские власти понесли от скандала репутационные риски. По его мнению, их реакция была запоздалой и недостаточной. «Захаров прямо говорит, что для него мандат не является первостепенной ценностью, но механизмов его отзыва нет. Исключили его из фракции — а что дальше? Я считаю, что надо формировать на региональном уровне механизм лишения мандата депутатов. Не только из-за Захарова, а в принципе. Депутаты точно будут лучше работать», — отметил он. По его мнению, пермские власти не мыслят стратегически. Еще один собеседник URA.RU в политусовке отмечает, что ситуация в любом случае далека от завершения и поиск виновных в ситуации с Захаровым будет продолжен. «Федеральный центр четко давал понять, что в сложившейся обстановке внутриэлитные конфликты и скандалы должны исчезнуть. И если Захаров не сдаст мандат, то вопросы возникнут ко всем, кто его продвигал», — отмечает источник. Помощник Владимира Плотникова Юрий Руднев информацию о взаимодействии Плотникова с Захаровым категорически опровергает: «Это чушь, они практически не пересекались». Позицию Демкина и Малютина на момент публикации корреспонденту URA.RU узнать не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что Депутат пермской городской думы Сергей Захаров переехал в Германию на ПМЖ и отрицательно высказался в своих соцсетях о проведении специальной военной операции на Украине. Сам депутат пояснил, что в Германии он находится на учебе, пишет книгу на немецком языке. Паспорта иностранного государства у него нет, а свое мнение о происходящем в мире он имеет право высказывать. Захарова уже исключили из фракции «Единая Россия» в гордуме.

Депутат пермской гордумы Сергей Захаров, спровоцировавший скандал в связи со своим неожиданным отъездом из России, относится к группе влияния теневого мэра Перми, самого богатого депутата гордумы Владимира Плотникова. По мнению источников URA.RU в пермской политтусовке, своим «исчезновением» Захаров может создать проблемы не только Плотникову, но и еще двум крупным политвипам, поскольку краевые власти и федеральный центр могут трактовать эту ситуацию, как вышедшую из-под контроля. «Перед выборами в 2013 году оказался свободным один непростой округ — номер 11. И Владимир Плотников тогда предложил Захарову занять это место», — сообщил источник корреспонденту URA.RU. По его словам, Захаров работал добросовестно, разбирался с проблемами жителей, активно работал в территории. В 2016 году он был избран депутатом гордумы Перми по округу №5, а в 2021 году переизбрался на новый срок. Собеседник URA.RU отмечает, что со временем Захаров стал практически самостоятельной фигурой и дистанцировался почти от всех групп влияния. Еще один источник агентства отмечает, что «зеленый свет» на выдвижение на последних выборах Захаров негласно получил от мэра Перми Алексея Демкина и спикера гордумы Дмитрия Малютина. Политтехнолог Виктор Соколов отмечает, что Сергей Захаров сделал свой выбор в пользу семьи и вряд ли вернется в Россию. При этом пермские власти понесли от скандала репутационные риски. По его мнению, их реакция была запоздалой и недостаточной. «Захаров прямо говорит, что для него мандат не является первостепенной ценностью, но механизмов его отзыва нет. Исключили его из фракции — а что дальше? Я считаю, что надо формировать на региональном уровне механизм лишения мандата депутатов. Не только из-за Захарова, а в принципе. Депутаты точно будут лучше работать», — отметил он. По его мнению, пермские власти не мыслят стратегически. Еще один собеседник URA.RU в политусовке отмечает, что ситуация в любом случае далека от завершения и поиск виновных в ситуации с Захаровым будет продолжен. «Федеральный центр четко давал понять, что в сложившейся обстановке внутриэлитные конфликты и скандалы должны исчезнуть. И если Захаров не сдаст мандат, то вопросы возникнут ко всем, кто его продвигал», — отмечает источник. Помощник Владимира Плотникова Юрий Руднев информацию о взаимодействии Плотникова с Захаровым категорически опровергает: «Это чушь, они практически не пересекались». Позицию Демкина и Малютина на момент публикации корреспонденту URA.RU узнать не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что Депутат пермской городской думы Сергей Захаров переехал в Германию на ПМЖ и отрицательно высказался в своих соцсетях о проведении специальной военной операции на Украине. Сам депутат пояснил, что в Германии он находится на учебе, пишет книгу на немецком языке. Паспорта иностранного государства у него нет, а свое мнение о происходящем в мире он имеет право высказывать. Захарова уже исключили из фракции «Единая Россия» в гордуме.