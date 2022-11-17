На мэрию Нижневартовска вновь ополчились из-за недостроенной школы

18 ноября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Школу на Рябиновом бульваре должны были сдать в этом году, но ее так и не начали строить Фото: Елена Антипина © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) члены Общероссийского народного фронта раскритиковали городскую мэрию из-за проблемной школы на Рябиновом бульваре, строительство которой так и не началось. Представитель ОНФ Сергей Целищев рассказал журналисту URA.RU на объекте, что пригласил чиновников администрации Нижневартовска встретиться возле школы и обсудить проблему, но те на встречу не явились. «Здесь в этом году должна была стоять школа, но ее нет. Сейчас 25 градусов мороза, а дети должны ходить в школу через три дороги, за несколько микрорайонов от центра. Мне хотелось бы, чтобы администрация города впредь более внимательно относилась к выбору подрядчика для таких объектов. Мы приглашали представителей администрации, но они, как видите, не пришли. В кабинетах тепло, а дети мерзнут», — заявил Целищев. В пресс-службе мэрии Нижневартовска в ответ на запрос о причинах неявки на встречу сообщили, что уведомление было поздним. «Письмо общественного объединения „Народный фронт“ с приглашением принять участие в выездном мероприятии 17 ноября поступило в администрацию города накануне, 16 ноября. В адрес ОНФ направлена информационная справка по объекту», — добавили в ведомстве. При этом выездное заседание с участием ОНФ и представителей мэрии запланировано также 18 ноября. Из-за недостроенной школы на Рябиновом бульваре властей Нижневартовска критикуют не впервые. URA.RU уже рассказывало, что местное отделение КПРФ обещало устраивать регулярные митинги, пока мэр Дмитрий Кощенко не подаст в отставку или не начнется стройка этой школы. Тогда по этому вопросу высказывался политолог Александр Безделов, который посчитал, что так коммунисты пытались напомнить о себе в преддверии нового политического сезона. История со строительством этой школы в Нижневартовске тянется с 2019 года. По данным городского управления архитектуры и градостроительства, тогда стройка сорвалась из-за того, что компания-концессионер не приступила к возведению объекта. «Как правило, организации, которые становятся концессионерами — серьезные и проверенные компании. Мелкие торгуются по 44-му федеральному закону. Поэтому такие ситуации, когда компания, считай не приступила к строительству, в практике случаются довольно редко», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в мэрии Нижневартовска рассматривается возможность переноса срока строительства школы. Тогда речь шла о начале строительства в 2023 году.

В Нижневартовске (ХМАО) члены Общероссийского народного фронта раскритиковали городскую мэрию из-за проблемной школы на Рябиновом бульваре, строительство которой так и не началось. Представитель ОНФ Сергей Целищев рассказал журналисту URA.RU на объекте, что пригласил чиновников администрации Нижневартовска встретиться возле школы и обсудить проблему, но те на встречу не явились. «Здесь в этом году должна была стоять школа, но ее нет. Сейчас 25 градусов мороза, а дети должны ходить в школу через три дороги, за несколько микрорайонов от центра. Мне хотелось бы, чтобы администрация города впредь более внимательно относилась к выбору подрядчика для таких объектов. Мы приглашали представителей администрации, но они, как видите, не пришли. В кабинетах тепло, а дети мерзнут», — заявил Целищев. В пресс-службе мэрии Нижневартовска в ответ на запрос о причинах неявки на встречу сообщили, что уведомление было поздним. «Письмо общественного объединения „Народный фронт“ с приглашением принять участие в выездном мероприятии 17 ноября поступило в администрацию города накануне, 16 ноября. В адрес ОНФ направлена информационная справка по объекту», — добавили в ведомстве. При этом выездное заседание с участием ОНФ и представителей мэрии запланировано также 18 ноября. Из-за недостроенной школы на Рябиновом бульваре властей Нижневартовска критикуют не впервые. URA.RU уже рассказывало, что местное отделение КПРФ обещало устраивать регулярные митинги, пока мэр Дмитрий Кощенко не подаст в отставку или не начнется стройка этой школы. Тогда по этому вопросу высказывался политолог Александр Безделов, который посчитал, что так коммунисты пытались напомнить о себе в преддверии нового политического сезона. История со строительством этой школы в Нижневартовске тянется с 2019 года. По данным городского управления архитектуры и градостроительства, тогда стройка сорвалась из-за того, что компания-концессионер не приступила к возведению объекта. «Как правило, организации, которые становятся концессионерами — серьезные и проверенные компании. Мелкие торгуются по 44-му федеральному закону. Поэтому такие ситуации, когда компания, считай не приступила к строительству, в практике случаются довольно редко», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в мэрии Нижневартовска рассматривается возможность переноса срока строительства школы. Тогда речь шла о начале строительства в 2023 году.