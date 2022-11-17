Украинские власти начали мобилизацию в Херсоне

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия
Многие граждане украинских регионов скрывались от мобилизации на освобожденных территориях Фото:
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В Херсоне украинские власти начали мобилизационные мероприятия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в экстренных службах региона со ссылкой на источники в ВСУ.

«Украинские власти начали мобилизационные мероприятия в Херсоне», — заявили в экстренных службах. Там добавили, что среди украинских военных бытует мнение, что жители укрывались от мобилизации на освобожденных территориях Украины. Особенно на территории Херсонщины, где был доступен въезд для всех желающих, пока там находились российские войска.

Сегодня, 17 ноября, стало известно, что в Херсоне украинские военные расстреляли 39 пророссийски настроенных активистов. Также поступают сообщения о том, что жители правобережной части Херсонской области подвергаются террору и репрессивным действиям со стороны украинской армии.

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В Херсоне украинские власти начали мобилизационные мероприятия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в экстренных службах региона со ссылкой на источники в ВСУ. «Украинские власти начали мобилизационные мероприятия в Херсоне», — заявили в экстренных службах. Там добавили, что среди украинских военных бытует мнение, что жители укрывались от мобилизации на освобожденных территориях Украины. Особенно на территории Херсонщины, где был доступен въезд для всех желающих, пока там находились российские войска. Сегодня, 17 ноября, стало известно, что в Херсоне украинские военные расстреляли 39 пророссийски настроенных активистов. Также поступают сообщения о том, что жители правобережной части Херсонской области подвергаются террору и репрессивным действиям со стороны украинской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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