Продюсер Максим Фадеев рассказал об инциденте, связанном с Белоруссией

Продюсер Максим Фадеев вспомнил о неприятной ситуации, касающейся Белоруссии

18 ноября 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

Продюсер Максим Фадеев вспомнил о неприятной ситуации, связанной с Белоруссией Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim новость из сюжета Протесты в Белоруссии Музыкальный продюсер и уроженец Курганской области Максим Фадеев рассказал о неприятной для него истории из 2020-го года, связанной с Белоруссией. Его контент-менеджер, имея доступ к личному аккаунту артиста, опубликовал оппозиционный пост, который касался ситуации в стране на тот момент. Фадеев заявил, что не имел к этому отношения. О ситуации он вспомнил, находясь в Минске. «В тот неспокойный для Беларуси год у нас в офисе в должности контент-менеджера работал парень из Беларуси. Имея доступ к моим аккаунтам, он самовольно опубликовал пост, который никак не отражал мою позицию о ситуации в Беларуси. К сожалению, я узнал об этом из звонков СМИ, которые на меня внезапно обрушились. Делюсь этой историей впервые. Сотрудник, конечно же, бесследно эмигрировал в Польшу, оставив меня с дурным послевкусием», — высказался музыкальный продюсер в своем telegram-канале. Фадеев признался, что «в случае России с Беларуссией возобладал здравый смысл и генетическая память», отметив при этом, что страны сегодня — это «две сестры и один кулак». Продюсер рассказал, что хочет открыть в Минске музыкальную школу вокала, так как, по его словам, белорусский язык — один из самых певучих в мире. Ранее URA.RU сообщало о массовых протестах в Белоруссии, которые начались после оглашения результатов выборов президента. Александр Лукашенко вступил в эту должность шестой раз подряд. По данным ЦИК республики, на выборах в августе 2020 года его поддержали более 80% избирателей.

Музыкальный продюсер и уроженец Курганской области Максим Фадеев рассказал о неприятной для него истории из 2020-го года, связанной с Белоруссией. Его контент-менеджер, имея доступ к личному аккаунту артиста, опубликовал оппозиционный пост, который касался ситуации в стране на тот момент. Фадеев заявил, что не имел к этому отношения. О ситуации он вспомнил, находясь в Минске. «В тот неспокойный для Беларуси год у нас в офисе в должности контент-менеджера работал парень из Беларуси. Имея доступ к моим аккаунтам, он самовольно опубликовал пост, который никак не отражал мою позицию о ситуации в Беларуси. К сожалению, я узнал об этом из звонков СМИ, которые на меня внезапно обрушились. Делюсь этой историей впервые. Сотрудник, конечно же, бесследно эмигрировал в Польшу, оставив меня с дурным послевкусием», — высказался музыкальный продюсер в своем telegram-канале. Фадеев признался, что «в случае России с Беларуссией возобладал здравый смысл и генетическая память», отметив при этом, что страны сегодня — это «две сестры и один кулак». Продюсер рассказал, что хочет открыть в Минске музыкальную школу вокала, так как, по его словам, белорусский язык — один из самых певучих в мире. Ранее URA.RU сообщало о массовых протестах в Белоруссии, которые начались после оглашения результатов выборов президента. Александр Лукашенко вступил в эту должность шестой раз подряд. По данным ЦИК республики, на выборах в августе 2020 года его поддержали более 80% избирателей.