«Известия»: в России смогли заменить ушедшую IKEA

18 ноября 2022 в 04:39 Размер текста - 17 +

Отечественные мебельные производители смогли заменить IKEA Фото: Размик Закарян © URA.RU Отечественные мебельные производители, делавшие продукцию для IKEA, которая покинула Россию, стали самостоятельно продавать товары и создавать аналогичные коллекции. Об этом сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ (АМДПР). «Так, компания „Ангстрем“ запустила продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих „Фрея“ — в IKEA она называлась „Хемнес“. Первая мебельная фабрика разработала более десяти совместимых друг с другом типовых кухонных модулей. Их можно купить и самостоятельно собрать», — пишет издание «Известия», ссылаясь на АМПДР. Планируется увеличить количество подобных коллекций. Смогли заменить и компанию «Аскона», у которой было целое производство, настроенное эксклюзивно под IKEA. Участок был переориентирован, теперь там производится продукция для маркетплейсов и сегмента B2B, не забыли и о привычных диванах и матрасах. При этом в Минпромторге заявили, что российская мебель является лучшей в мире соотношению цена-качество, сообщает издание. Ранее IKEA закрыла все магазины в РФ. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, находящиеся на российских складах, сама распродажа закончилась в середине августа этого года. Сразу после нее компания заявила о ликвидации российской «дочки». Однако позднее стало известно, что IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет. 1 сентября заводы компании возобновили работу на территории РФ.

Отечественные мебельные производители, делавшие продукцию для IKEA, которая покинула Россию, стали самостоятельно продавать товары и создавать аналогичные коллекции. Об этом сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ (АМДПР). «Так, компания „Ангстрем“ запустила продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих „Фрея“ — в IKEA она называлась „Хемнес“. Первая мебельная фабрика разработала более десяти совместимых друг с другом типовых кухонных модулей. Их можно купить и самостоятельно собрать», — пишет издание «Известия», ссылаясь на АМПДР. Планируется увеличить количество подобных коллекций. Смогли заменить и компанию «Аскона», у которой было целое производство, настроенное эксклюзивно под IKEA. Участок был переориентирован, теперь там производится продукция для маркетплейсов и сегмента B2B, не забыли и о привычных диванах и матрасах. При этом в Минпромторге заявили, что российская мебель является лучшей в мире соотношению цена-качество, сообщает издание. Ранее IKEA закрыла все магазины в РФ. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, находящиеся на российских складах, сама распродажа закончилась в середине августа этого года. Сразу после нее компания заявила о ликвидации российской «дочки». Однако позднее стало известно, что IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет. 1 сентября заводы компании возобновили работу на территории РФ.