В ЯНАО прошел автопробег спецмашин. Видео

18 ноября 2022 в 05:25 Размер текста - 17 +

В ЯНАО прошел автопробег спецмашин, посвященный памяти жертв ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) прошел автопробег, приуроченный ко всемирному дню жертв ДТП. В пробеге приняли участие автомобили МЧС, ДПС и кареты скорой помощи, сообщает telegram-канал «Случилось». «В Тарко-Сале состоялся автопробег по центральным улицам. Участие приняли все спецслужбы города, которые устраняют последствия дорожно-транспортных происшествий», — сообщается в Telegram. День памяти жертв ДТП отмечают в третье воскресенье ноября. По информации госавтоинспекции ЯНАО, с начала 2022 года на ямальских дорогах в 4129 зарегистрированных ДТП 21 человек погиб и 295 получили травмы, в их числе 39 детей. Ранее URA.RU сообщило, что в городах ЯНАО прошел автопробег в поддержку спецоперации. О начале спецоперации Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, ее цели — демилитаризация и денацификация Украины. Видео: telegram-канал «Случилось»

В Тарко-Сале (ЯНАО) прошел автопробег, приуроченный ко всемирному дню жертв ДТП. В пробеге приняли участие автомобили МЧС, ДПС и кареты скорой помощи, сообщает telegram-канал «Случилось». «В Тарко-Сале состоялся автопробег по центральным улицам. Участие приняли все спецслужбы города, которые устраняют последствия дорожно-транспортных происшествий», — сообщается в Telegram. День памяти жертв ДТП отмечают в третье воскресенье ноября. По информации госавтоинспекции ЯНАО, с начала 2022 года на ямальских дорогах в 4129 зарегистрированных ДТП 21 человек погиб и 295 получили травмы, в их числе 39 детей. Ранее URA.RU сообщило, что в городах ЯНАО прошел автопробег в поддержку спецоперации. О начале спецоперации Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, ее цели — демилитаризация и денацификация Украины. Видео: telegram-канал «Случилось»