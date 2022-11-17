17 ноября 2022
16 ноября 2022

В ЯНАО прошел автопробег спецмашин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО прошел автопробег спецмашин, посвященный памяти жертв ДТП Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) прошел автопробег, приуроченный ко всемирному дню жертв ДТП. В пробеге приняли участие автомобили МЧС, ДПС и кареты скорой помощи, сообщает telegram-канал «Случилось».

«В Тарко-Сале состоялся автопробег по центральным улицам. Участие приняли все спецслужбы города, которые устраняют последствия дорожно-транспортных происшествий», — сообщается в Telegram.

День памяти жертв ДТП отмечают в третье воскресенье ноября. По информации госавтоинспекции ЯНАО, с начала 2022 года на ямальских дорогах в 4129 зарегистрированных ДТП 21 человек погиб и 295 получили травмы, в их числе 39 детей.

Ранее URA.RU сообщило, что в городах ЯНАО прошел автопробег в поддержку спецоперации. О начале спецоперации Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.

Видео: telegram-канал «Случилось»

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В Тарко-Сале (ЯНАО) прошел автопробег, приуроченный ко всемирному дню жертв ДТП. В пробеге приняли участие автомобили МЧС, ДПС и кареты скорой помощи, сообщает telegram-канал «Случилось». «В Тарко-Сале состоялся автопробег по центральным улицам. Участие приняли все спецслужбы города, которые устраняют последствия дорожно-транспортных происшествий», — сообщается в Telegram. День памяти жертв ДТП отмечают в третье воскресенье ноября. По информации госавтоинспекции ЯНАО, с начала 2022 года на ямальских дорогах в 4129 зарегистрированных ДТП 21 человек погиб и 295 получили травмы, в их числе 39 детей. Ранее URA.RU сообщило, что в городах ЯНАО прошел автопробег в поддержку спецоперации. О начале спецоперации Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, ее цели — демилитаризация и денацификация Украины. Видео: telegram-канал «Случилось»
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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