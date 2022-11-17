Свердловский суд пояснил, почему отменил приговор экс-охраннику Ельцин Центра

Свердловский суд отменил приговор экс-охраннику Ельцин Центра из-за отсутствия прямого умысла

Васильеву не нужно будет отрабатывать 180 часов обязательных работ и наблюдаться у психиатра Фото: Сергей Батин © URA.RU

Свердловский областной суд посчитал, что бывший охранник Ельцин Центра Александр Васильев не имел прямого умысла, когда рисовал ручкой глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры». По этой причине приговор и был отменен.

«Суд апелляционной инстанции посчитал, что приведенные в приговоре мирового судьи доказательства не позволяют сделать безусловный вывод, что Васильев, имея прямой умысел, совершил вандализм», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Действия Васильева расценили, как нанесение ущерба картине, а не обезображивание ее.

В связи с этим бывшему охраннику отменили 180 часов обязательных работ. Также отменяется принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра.

Александр Васильев работал охранником в Ельцин Центре, однако прославился после того, как испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры» в начале января 2022 года. Мужчина признался, что нарисовать ручкой глаза на картине на выставка его попросили незнакомые ему дети. Картина стоила 75 миллионов рублей, произведение искусства было восстановлено, а охраннику назначили 180 часов обязательных работ. Однако 18 ноября приговор отменили.