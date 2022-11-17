Свердловский суд пояснил, почему отменил приговор экс-охраннику Ельцин Центра

Свердловский областной суд посчитал, что бывший охранник Ельцин Центра Александр Васильев не имел прямого умысла, когда рисовал ручкой глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры». По этой причине приговор и был отменен.
«Суд апелляционной инстанции посчитал, что приведенные в приговоре мирового судьи доказательства не позволяют сделать безусловный вывод, что Васильев, имея прямой умысел, совершил вандализм», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Действия Васильева расценили, как нанесение ущерба картине, а не обезображивание ее.
В связи с этим бывшему охраннику отменили 180 часов обязательных работ. Также отменяется принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра.
Александр Васильев работал охранником в Ельцин Центре, однако прославился после того, как испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры» в начале января 2022 года. Мужчина признался, что нарисовать ручкой глаза на картине на выставка его попросили незнакомые ему дети. Картина стоила 75 миллионов рублей, произведение искусства было восстановлено, а охраннику назначили 180 часов обязательных работ. Однако 18 ноября приговор отменили.
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Свердловский областной суд посчитал, что бывший охранник Ельцин Центра Александр Васильев не имел прямого умысла, когда рисовал ручкой глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры». По этой причине приговор и был отменен. «Суд апелляционной инстанции посчитал, что приведенные в приговоре мирового судьи доказательства не позволяют сделать безусловный вывод, что Васильев, имея прямой умысел, совершил вандализм», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Действия Васильева расценили, как нанесение ущерба картине, а не обезображивание ее. В связи с этим бывшему охраннику отменили 180 часов обязательных работ. Также отменяется принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра. Александр Васильев работал охранником в Ельцин Центре, однако прославился после того, как испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры» в начале января 2022 года. Мужчина признался, что нарисовать ручкой глаза на картине на выставка его попросили незнакомые ему дети. Картина стоила 75 миллионов рублей, произведение искусства было восстановлено, а охраннику назначили 180 часов обязательных работ. Однако 18 ноября приговор отменили.