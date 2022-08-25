Появилось видео, как охранник Ельцин Центра портит картину

26 августа 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга впервые показали видео, на котором видно, как бывший охранник Ельцин Центра (ЕЦ) Александр Васильев портит картину Анны Лепорской «Три фигуры». Момент записал корреспондент URA.RU. На видео Васильев сначала оглядывается по сторонам, затем достает из пиджака ручку и начинает пририсовывать глазки изображенным на картине абстрактным силуэтам. Закончив, он постоял у других картин, но трогать их не стал. Как писало URA.RU, прокуратура направила в суд уголовное дело против Васильева в начале августа. А скандал с картиной «Три фигуры» произошел в январе. Полотно входит в коллекцию Третьяковской галереи. Охранника отправляли на психиатрическую экспертизу, за мужчину — ветерана афганской кампании — заступились губернатор Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг) и телеведущая Ксения Собчак. Но Третьяковская галерея, в чье коллекции находится работа Лепорской, отказалась прощать Васильева (против него возбудили уголовное дело о вандализме). Несмотря на то, что ущерб — чуть больше 250 тысяч рублей — уже погасила страховая компания.