В США нашли способ помириться с Россией

18 ноября 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

США и России поможет помириться «теория игр», пишет TAC. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для избежания ядерной войны сверхдержавы должны держать свои красные линии подальше друг от друга. В этом помогут стратегии из политического инструмента — «теории игр». Урегулирование ядерной безопасности также поможет США и России помириться друг с другом. Об этом пишет журнал The American Conservative. Авторы издания вспоминают про две популярные стратегии сдерживания. Первая — стратегия «ястреба». Ее суть заключается в том, что страна не должна ослаблять свои позиции, ведь «умиротворение» во внешнеполитическом вопросе не работает. Вторая — это стратегия «голубя», суть которой состоит в том, чтобы страна держалась как можно дальше от конфликта любыми способами. Но, по мнению авторов журнала, есть третья стратегия, которая является правильной в данной ситуации. «Чтобы избежать ядерной войны, сверхдержавы должны проводить свои красные линии как можно дальше друг от друга. <…> Оптимальная стратегия состоит в следующем. Надо быть ястребом в своем географическом окружении и голубем в географическом окружении противника», — пишут корреспонденты. Ранее директор ЦРУ Билл Бернс провел переговоры с директором внешней службы разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Предметом обсуждения стали ядерные риски. США не раз высказывали настороженность по поводу России. Их опасения касались ядерной безопасности. Штаты даже связывались с Россией с целью снижения рисков применения ядерного оружия. На Украине также испугались того, что РФ может ударить по стране ядерным оружием.

Для избежания ядерной войны сверхдержавы должны держать свои красные линии подальше друг от друга. В этом помогут стратегии из политического инструмента — «теории игр». Урегулирование ядерной безопасности также поможет США и России помириться друг с другом. Об этом пишет журнал The American Conservative. Авторы издания вспоминают про две популярные стратегии сдерживания. Первая — стратегия «ястреба». Ее суть заключается в том, что страна не должна ослаблять свои позиции, ведь «умиротворение» во внешнеполитическом вопросе не работает. Вторая — это стратегия «голубя», суть которой состоит в том, чтобы страна держалась как можно дальше от конфликта любыми способами. Но, по мнению авторов журнала, есть третья стратегия, которая является правильной в данной ситуации. «Чтобы избежать ядерной войны, сверхдержавы должны проводить свои красные линии как можно дальше друг от друга. <…> Оптимальная стратегия состоит в следующем. Надо быть ястребом в своем географическом окружении и голубем в географическом окружении противника», — пишут корреспонденты. Ранее директор ЦРУ Билл Бернс провел переговоры с директором внешней службы разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Предметом обсуждения стали ядерные риски. США не раз высказывали настороженность по поводу России. Их опасения касались ядерной безопасности. Штаты даже связывались с Россией с целью снижения рисков применения ядерного оружия. На Украине также испугались того, что РФ может ударить по стране ядерным оружием.