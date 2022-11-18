В США нашли способ помириться с Россией

Для избежания ядерной войны сверхдержавы должны держать свои красные линии подальше друг от друга. В этом помогут стратегии из политического инструмента — «теории игр». Урегулирование ядерной безопасности также поможет США и России помириться друг с другом. Об этом пишет журнал The American Conservative.
Авторы издания вспоминают про две популярные стратегии сдерживания. Первая — стратегия «ястреба». Ее суть заключается в том, что страна не должна ослаблять свои позиции, ведь «умиротворение» во внешнеполитическом вопросе не работает. Вторая — это стратегия «голубя», суть которой состоит в том, чтобы страна держалась как можно дальше от конфликта любыми способами. Но, по мнению авторов журнала, есть третья стратегия, которая является правильной в данной ситуации.
«Чтобы избежать ядерной войны, сверхдержавы должны проводить свои красные линии как можно дальше друг от друга. <…> Оптимальная стратегия состоит в следующем. Надо быть ястребом в своем географическом окружении и голубем в географическом окружении противника», — пишут корреспонденты.
Ранее директор ЦРУ Билл Бернс провел переговоры с директором внешней службы разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Предметом обсуждения стали ядерные риски. США не раз высказывали настороженность по поводу России. Их опасения касались ядерной безопасности. Штаты даже связывались с Россией с целью снижения рисков применения ядерного оружия. На Украине также испугались того, что РФ может ударить по стране ядерным оружием.
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Для избежания ядерной войны сверхдержавы должны держать свои красные линии подальше друг от друга. В этом помогут стратегии из политического инструмента — «теории игр». Урегулирование ядерной безопасности также поможет США и России помириться друг с другом. Об этом пишет журнал The American Conservative. Авторы издания вспоминают про две популярные стратегии сдерживания. Первая — стратегия «ястреба». Ее суть заключается в том, что страна не должна ослаблять свои позиции, ведь «умиротворение» во внешнеполитическом вопросе не работает. Вторая — это стратегия «голубя», суть которой состоит в том, чтобы страна держалась как можно дальше от конфликта любыми способами. Но, по мнению авторов журнала, есть третья стратегия, которая является правильной в данной ситуации. «Чтобы избежать ядерной войны, сверхдержавы должны проводить свои красные линии как можно дальше друг от друга. <…> Оптимальная стратегия состоит в следующем. Надо быть ястребом в своем географическом окружении и голубем в географическом окружении противника», — пишут корреспонденты. Ранее директор ЦРУ Билл Бернс провел переговоры с директором внешней службы разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Предметом обсуждения стали ядерные риски. США не раз высказывали настороженность по поводу России. Их опасения касались ядерной безопасности. Штаты даже связывались с Россией с целью снижения рисков применения ядерного оружия. На Украине также испугались того, что РФ может ударить по стране ядерным оружием.